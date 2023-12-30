阿根廷拒絕加入金磚集團　專家：缺乏國際認識、是巨大錯誤

阿根廷政府12月29日正式宣布放棄加入金磚國家集團，這個決定雖然並不讓外界訝異，因總統米萊（Javier Milei）早已在競選總統時預告。但有分析認為這是個錯誤的決定，是對國際形勢的錯誤理解。



米萊在競選期間，對由「共產主義」統治的國家如中國和巴西提出了嚴厲批評，並表示他將在經濟和外交政策上追求跟隨以色列和美國等「西方自由國家」。因此這次拒絕加入金磚集團的決定可視為是對美國一個訊號，米萊政府希望能從美國獲得支持，無論是來自國際貨幣基金組織（IMF）還是投資者，以扭轉其經濟頹勢。

圖為7月10日，為於上海的新興國家銀行，或稱金磚銀行。（Reuters）

同時，這意味着阿根廷背棄了全球增長最快的國家，這些國家擁有龐大的金融資源，但它們需要食品、能源和礦業，而阿根廷在這些領域具有優勢。阿根廷國家科學研究委員會研究員梅里諾（Gabriel Merino）認為，這是一個令人遺憾的決定，他表示阿根廷的外交政策，受到了意識形態的影響。

梅里諾指出，金磚國家集團代表着快速增長中的新興世界，與大部分西方地區的相對停滯形成對比。自2020年以來，金磚國家的經濟規模已超越了七國集團（G7）。根據IMF數據，中國和印度這兩個主要經濟體將2023年分別佔全球經濟增長的35%和15%。

國際關係專家Julieta Zelicovich在她的X上帳戶上表示，不加入金磚國家集團是對國際形勢的錯誤理解。國際秩序正在轉變，如果希望實現國家發展，就需要建立與其他聯盟的關係。

前阿根廷央行總裁卡雷拉（Jorge Carrera）表示，這一決定是不尊重中國和巴西，因為兩國推動了阿根廷的加入。卡雷拉稱即使是巴西前總統的博爾索納羅（Jair Bolsonaro），也沒有對中國關上大門，形容博爾索納羅有更佳的國際視野，批評米萊的決定是巨大錯誤。