馬斯基停航紅海48小時：旗下貨輪除夕遇襲　美國神盾艦發炮保護

由丹麥航運公司馬士基（Maersk）持有、懸掛新加坡國旗的貨櫃船「馬士基杭州」號在當地時間12月30日晚上8時30分，行經紅海時遭也門胡塞武裝（Houthis）襲擊。CGTN於31日引述當地媒體稱，公司宣布在紅海停航48小時。



「馬士基杭州」號（Maersk Hangzhou）請求協助。在周邊巡航的美國海軍伯克級神盾驅逐艦「格雷夫利」號驅逐艦（USS Gravely）獲報隨即出動護航，擊落2枚反艦飛彈。

「馬士基杭州」號據稱它是「適航」，事件中沒人受傷。CENTCOM也補充稱迄今並未有傷亡報告。

馬斯基在一份向gcaptain.com發布的聲明中確認「馬士基杭州」號和船員都安全，稱事發時「馬士基杭州」號從新加坡駛往埃及蘇彝士港（Port Suez）、正在通過曼德海峽（Bab el- Mandeb Strait）時，船員觀察到甲板上出現「閃光」。

聲明稱，船上沒有任何起火迹象，公司目前正在努力釐清事件的全部細節。此外貨櫃船完全可操控並繼續向北航行。

▼英國海事貿易行動組織（UKMTO）12月31日稱接獲報告一艘船在也門西海岸荷台達（Hodeida）以西約60海里（約111公里）受襲。它指的應是「馬士基杭州」號。

自10月以來，伊朗支持的也門胡塞武裝接連在紅海襲擊商船，該組織稱為了聲援在加沙被以色列圍困的巴勒斯坦人。連串事件影響國際航運，部份商船更改航線。

美國12月19日宣布以該國爲首的「繁榮衛士行動」（Operation Prosperity Guardian）開始出動海軍為航行經過紅海的商船護航。，美國防部21日稱，有20多國同意加入。丹麥29日稱，該國將派出護衛艦，參加2024年1月由美國主導的紅海（Red Sea）護航行動。

▼以下是2023年11月19日被也門胡塞武裝在紅海南部扣押的外國貨船Galaxy Leader。武裝組織20日發布照片，顯示組織的船在Galaxy Leader旁邊航行。持有Galaxy Leader的公司總部在英國、貨船由日本郵船（Nippon Yusen）經營。