日本7.6級地震｜北陸2400乘客列車過夜　陸空交通服務今續受阻

日本石川縣昨日（1月1日）發生7.6級強震，造成各大鐵路系統延誤或停駛。北陸新幹線長野站至金澤站下午全面停駛，當中有4列新幹線列車半途停擺，至少1,400名旅客滯留列車過夜。於當地時間2日清晨，4班列車已駛進車站，約為震後11個小時，但部份乘客因尚未到目的地，繼續留車上。



另外，行駛金澤及名古屋與大阪之間，有7趟特急列車亦於中途停駛，相信至少有1,000人在車上過夜。其中兩趟列車都已駛進車站，乘客可以下車。到目前為止，還沒有人抱怨身體不適的資訊。



受地震影響，有乘客滯留新幹線列車。

北陸新幹線長野至金澤今早停運

由於需檢查設備，北陸新幹線長野站至金澤站之間，以及上越新幹線越後湯澤站至新潟站之間服務，今日（2日）在中午前仍然暫停，且可能根據檢查結果於下午繼續停駛。此外，連接大阪和金澤的特急「雷鳥」、連接名古屋和金澤的特急「白鷺」、連接福井和金澤的特急「Dynastar」，中午前繼續停運。

JR西日本表示，昨日地震發生後，北陸新幹線長野站至金澤站全面停駛。受此影響，富山站和金澤站之間有4列列車停在軌道上，至少有1,400名旅客受影響。JR西日本員工已運送食物、水等物資，提供予滯留旅客，列車的電力系統與暖氣設備也運作正常。

於凌晨4 時前，其中兩趟列車分別抵達富山站和金澤站，列車會作為「列車飯店」繼續開放供乘客休息，直至服務恢復運作。其中一趟列車之前在新高岡車站和富山站之間停擺，當列車抵達富山站後，有乘客下車時顯得疲憊不堪，有些乘客則留在車廂休息。部份旅客表示，目的地是返回東京，目前未知何時可以返回。

受地震影響，JR東日本暫停止東北、上越、北陸地區所有新幹線的營運。JR東海則稱，東京至小田原之間，以及豐橋至新大阪之間的運作暫時停止。

石川縣航班取消 能登機場跑道現裂縫

國土交通省指出，能登機場跑道上發現4、5處深約10公分、長10多米的裂縫，跑道已關閉。另外，石川縣與其他地區之間的航班取消，包括全日空8個航班、日本航空1班。航空公司呼籲民眾留意最新信息，掌握航班狀況。

縣內多處公路封閉

七尾市稱，全市有30多條道路因山崩和道路裂縫而封閉。羽咋市表示，由於道路塌陷和房屋倒塌，該市有15條道路封閉；另加賀市有7條道路封閉，能美市有1條道路封閉。