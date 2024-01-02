日本地震至少6死　近10萬人接疏散令

日本中部元旦大地震至今造成至少6人死亡，近10萬人接撤離令。



日本警方和地方當局星期二（1月2日）凌晨通報，日本自衛隊參與救援行動，在倒塌房屋中發現幾具遺體，另有一個地方機場因地震導致跑道出現裂縫而關閉。

日本電視台（NTV）報道，救援人員在石川縣誌賀町一棟倒塌房子底下發現一名老人遺體。共同社引述危機管理小組通報稱，石川縣有四人死亡，包括一對50多歲男女、一名男童和一名70多歲男性。

另據《朝日新聞》報道，警方消息稱從塌陷建築物中救出的一名90多歲男性，在送院後搶救無效。

路透社報道，日本政府說，截至星期一晚間，已下令日本本州島西海岸九個縣逾9萬7000人撤離到安全地方。

日本首相岸田文雄敦促居民顧及生命安全，為應對後續地震做好防備。

日本宮內廳說，德仁天皇和雅子皇后原定星期二出席的新年活動將取消。

日本氣象廳2日凌晨將日本海沿岸大範圍地區發佈的「海嘯警報」降級為「海嘯提醒」，呼籲沿岸居民繼續保持警惕。

日本石川縣能登半島1月1日下午4時許發生7.6級地震，日本氣象廳預測地震將引發浪高5米大海嘯，並迅速對能登地區發佈「大海嘯警報」，這是日本2011年三一一大地震以來首次發佈「大海嘯警報」。

地震發生10分鐘後，石川縣輪島港觀測到浪高超過1.2米的海嘯，隨後日本列島北至北海道、南至九州島的大範圍地區先後觀測到浪高不等的海嘯。

日本氣象廳1日晚將面向能登地區的「大海嘯警報」降級為「海嘯警報」，2日凌晨將面向日本北陸地區以及山形縣、新潟縣和兵庫縣北部地區發佈的「海嘯警報」降級為「海嘯提醒」，日本海沿岸其他地區依舊保持「海嘯提醒」。氣象廳同時呼籲「海嘯提醒」發佈區域居民遠離海岸和河流入海口。

日本氣象廳根據地震規模和位置推測沿岸海嘯浪高並發佈預警，根據海嘯規模分為「大海嘯警報」「海嘯警報」和「海嘯提醒」，其中預測最大浪高超過3米時可發佈「大海嘯警報」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

