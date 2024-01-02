日本地震｜石川縣強震威力等同125顆原子彈　震動變頻繁專家憂慮

日本石川縣能登1月1日下午發生規模7.6級大地震，多處路面毀損、房屋倒塌造成死傷，深夜更是再爆出規模4.6級餘震，救援進度、災損情況全球關注；對此台灣地震專家郭鎧紋說明，儘管這次的石川強震與當年的311大地震相同，都是由海陸板塊碰撞所引發，但這次強度相當於「125顆原子彈」的石川地震，卻不太像是正常的能量釋放週期，坦言還需要密切觀察。



郭鎧紋指出，能登半島地區自2020年起，大大小小地震不斷，如今突然發生規模7.6級強震，若是以台灣過往計算能量「累積、釋放」的模組去評估，似乎不太講得通；相當於125顆原子彈能量釋放的強震，確實跟以往認知的情形有些許落差。

相關圖輯：是次地震威力強大，當地不少房屋皆受損傷甚至被毁：（按圖了解）

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以2020年作為一個大致的分界點，可以說是能登半島地區「地震頻率」的轉折，近年來頻繁的震動，在一定程度上也提高了民眾的警覺意識，而談到日本當局發布的海嘯警報，郭鎧紋則表示，由於富山灣地形作用，會讓海嘯的波高加高、因此推測警報可能要一、兩天後才會解除，因為受到日本海特性影響，可能會有10幾波海嘯，呼籲民眾遠離沿海區域。

石川縣能登1月1日下午4時許，發生規模7.6級強震，多人不幸罹難，其中一名年輕人是來自輪島市、10多歲的青少年，在事發當下被倒塌建築活埋身亡，另外5名死者則分別市七尾市50多歲的1男1女、羽咋市的70多歲男子、志賀町一名90多歲的男子，還有一名遇難者的年齡性別待釐清；具體災害情形、搜救進度仍在調查中。

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