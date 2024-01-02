日本地震｜日本石川縣能登地區1月1日下午發生的7.6級地震，日本網民在X、IG上分享救人一命的實用資訊，原來Switch有一個隱藏功能，在地震災害的緊急情況下，或可以救人一命。



去得日本玩，不少人應該都喜歡打機，相信不少人去日本旅行都會多帶一部Switch，在沒有機內娛樂系統睇戲的廉航上，又或是當地坐長途車中、排隊中解悶。在2024.1.1石川震災後，日本網民@BURASHI0701於X（Twitter）上分享：「Switchって緊急充電器になるんだ…任天堂有能すぎでしょ…」（Switch可以當成緊急充電器、任天堂做到嘢喎！）獲18萬人結讚，更有人大讚任天堂佛心：「果然是任天堂！」「多謝任天堂！」「為設計團隊的構思鼓掌」「你的資訊真的很有用，相當多人持有Switch主機。」「以後帶Switch出街要拎埋USB-CtoC cable啦」

@BURASHI0701 Twitter 截圖

不論是使用舊版、大電版、OLED版Nintendo Switch 主機，只要使用USB-C to USB-C 電源線（也可以用USB-C to Lightning為舊款iPhone充電），即可以將Switch當成一個「充電寶」逆向為其他gadget充電。雖然就算是最新OLED版主機，內置電不過得4310mAh，但在手邊找不到電源、也沒有帶充電寶時，分分鐘可以救人一命。

@BURASHI0701還提供了詳細介紹文，講解Switch不使用原裝火牛，改配USB Type-C cable，不單可以充電，更能夠供電。

@BURASHI0701 Twitter 截圖

最後@BURASHI0701不忘補充一句：「我只是想說 Switch 作為應急措施時有何用處，想讓手機電池續航時間更長，始終還是要外置充電寶，別搞錯了(^_ ^;)」