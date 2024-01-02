中美建交45周年｜中國外交部發言人發表講話　習近平拜登互致賀信

中國外交部發言人1月2日就中美建交45周年發表談話。



央視稱，2024年是中美建立外交關係45周年，1月1日，中國國家主席習近平和美國總統拜登互致賀信，祝賀兩國建交45周年。

報道指，中美建交是兩國關係史和國際關係史上的大事件，45年來，中美關係歷經風雨，砥礪前行，兩國雙邊貿易額從1979年不足25億美元到2022年近7600億美元，雙向投資從近乎為零到2600多億美元，友好省州和友好城市關係已多達284對，中美還在諸多國際地區熱點和全球性問題上開展了有益的合作，歷史證明，中美關係的發展不僅增進了兩國人民的福祉，也促進了世界的和平、穩定和發展。

發言人稱，中國對美政策是一貫的、明確的，就是相互尊重、和平共處、合作共贏，這是從中美關係歷程中提煉出的經驗，也是中美兩個大國的正確相處之道，符合時代發展潮流和兩國共同利益，中美兩國各自的成功是彼此的機遇，雙方完全可以相互成就、共同繁榮。

報道亦指，中方致力於構建穩定、健康、可持續的中美關係，習近平同拜登在三藩市會晤，在政治外交、經貿金融、人文交流、全球治理、軍事安全等領域達成了20多項共識和成果，開闢了面向未來的「三藩市願景」，為中美關係發展指明了方向，中方願同美方一道，認真執行中美元首三藩市會晤達成的重要共識和成果，共同樹立正確認知、共同有效管控分歧、共同推進互利合作、共同承擔大國責任、共同促進人文交流，推動兩國關係朝着正確方向發展，造福兩國、惠及世界。