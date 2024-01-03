馬杜羅：不讓阿根廷加入金磚國家　是米萊所做最愚蠢的事之一

近日，頻頻拋出爭議政策的阿根廷新任總統米萊（Javier Milei）正式宣布，阿根廷不會加入金磚國家（BRICS）。這決定不僅引起阿根廷國內經濟和外交專家的反對，同為拉美領導人、已經申請加入金磚國家的委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）也對米萊提出嚴厲批評。



本文獲《觀察者網》授權轉載；撰文：陳思佳



當地時間1月1日，法國媒體《外交世界》（Le Monde diplomatique）刊登對馬杜羅的採訪文章。談及對金磚國家重要性和米萊政策的看法，馬杜羅直言，金磚國家是「代表人類未來」的決定性經濟體，讓阿根廷不加入金磚國家是米萊所做的「最愚蠢的事情之一」。

馬杜羅在採訪中說：「我們相信金磚國家是新世界、新平衡的一部份，是玻利瓦爾關於平衡和平等世界的地緣政治理念的一部份，是人類未來的一部份。我們發展金磚國家在委內瑞拉的投資，發展委內瑞拉產品的市場，發展文化、政治和社會的多元關係。」

他表示，金磚5國都擁有偉大的文明，委內瑞拉作為拉丁美洲和加勒比文化的一員，對金磚國家「充滿感情」。

對於阿根廷總統米萊放棄加入金磚國家的決定，馬杜羅直言，這是米萊對阿根廷所做過的「最愚蠢的事情之一」，會把阿根廷「帶回19世紀」。

他措辭嚴厲地批評稱，米萊的舉措是在「摧毀國家，摧毀它的經濟，摧毀它的特性」，將導致阿根廷成為「帝國單極世界的附庸」和「南美的新殖民地」，「不讓阿根廷加入金磚國家是在攻擊阿根廷人民，攻擊阿根廷工人和商人。」

圖為阿根廷新總統米萊（Javier Milei）2023年12月10日在阿根廷布宜諾斯艾利斯出席宣誓就職儀式後，來到玫瑰宫（Casa Rosada）的陽台向群眾揮手。（Reuters）

「金磚國家」最初是指巴西、俄羅斯、印度和中國4國。2006年，巴西、俄羅斯、印度和中國4國外長舉行首次會晤，開啟金磚國家合作序幕。2010年12月，4國在協商一致的基礎上，正式吸收南非加入機制。

2023年8月，金磚國家領導人第十五次會晤特別記者會宣布，邀請沙特阿拉伯、埃及、阿聯酋、阿根廷、伊朗、埃塞俄比亞正式成為金磚大家庭成員。但阿根廷新任總統米萊12月30日宣布，阿根廷不會加入金磚國家。

米萊致信巴西、俄羅斯、印度、中國和南非稱，阿根廷新政府外交政策的許多方面與上屆政府不同，上一屆政府作出的決定已被修改，阿根廷作為正式成員加入金磚國家的時機「並不合適」。

這決定招致阿根廷國內經濟和外交專家的反對。阿根廷《第十二頁報》（Pagina 12）12月30日報道稱，前阿根廷央行行長卡雷拉（Jorge Carrera）認為，米萊的舉措首先是對推動阿根廷加入金磚國家的努力的「不尊重」，「這是將國際關係過分意識形態化，從而把阿根廷國家利益置於次要地位的幼稚行為，大錯特錯。」

阿根廷國家科學與技術研究理事會研究員加夫列爾·梅里諾也認為，米萊的決定令人遺憾，這是將外交政策「極端意識形態化」的典型表現。他強調，金磚國家代表正在發展的新興世界，與大多數西方國家和「全球北方」國家的相對停滯形成鮮明對比。

沙特、埃及、阿聯酋、伊朗、埃塞俄比亞的金磚國家成員資格已於2024年1月1日正式生效。南非亞洲及金磚事務特使蘇克拉爾（Anil Sooklal）12月29日接受媒體採訪時透露，新成員國將派出官員參加1月30日在莫斯科舉行的協調人會議。

圖為俄羅斯總統普京2023年11月21日參與金磚國家特別視像峰會，熒幕顯示一同參與峰會的中國國家主席習近平（Kremlin via REUTERS）

委內瑞拉已於2023年正式提出申請加入金磚國家，委內瑞拉外交部長希爾（Yvan Gil）8月11日接受俄羅斯塔斯社（TASS）採訪時表示，該國做好為金磚國家「作出重要貢獻」的準備，「我們擁有世界上最大的石油儲量，還有先進的基建設施，可以成為金磚國家機制的能源樞紐。」

希爾認為，金磚國家機制創造一個新興世界，為工業、經濟、農業、商業和金融等發展提供新機遇，是世界的新選擇，是團結的新選擇，也是現代經濟秩序的新選擇。

馬杜羅也對《外交世界》表示，委內瑞拉與金磚國家新開發銀行（NDB）維持着良好的關係，希望能在2024年金磚國家領導人峰會上加入金磚合作機制，「我渴望早日成為金磚國家的正式成員。」