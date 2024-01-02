日本羽田2機相撞飛機起火　JAL前機長：可能是「它」出錯

日本東京羽田機場1月2日一架日本航空（簡稱日航、JAL）航班編號為JL516的A350客機在跑道上起火，事件疑是客機在即將降落時與海上保安廳航機相撞。一名日航前機長接受日媒訪問時稱，在他的職業生涯從未見過如此嚴重的事故。



《日本產經新聞》1月2日引述日航前機長山田不二昭評論事件回顧事故影片時表示：「我從未見過如此嚴重的事故。」

同時身為航空評論家的他，在訪問中拒絕斷言事故起因：「我們還不知道情況」，他並補充道，「如跑道上有一架飛機，那麼另一架飛機就不可能降落。可能有地面指令系統出現錯誤。我認為目前還不能排除這種情況。」

他在得悉日航客機乘客全部順利逃生時回應：「真是太好了！」

▼現場影片顯示，日航客機在降落滑行時突然起火，冒出火球及濃煙。客機之後燒剩支架。

據日本航空稱，日航客機上367名乘客與12名機組成員全部逃出。

東京消防廳稱，海上保安廳航機載有6人，日媒引述警視廳報道，海保廳航機有5名成員死亡，機長情況危急。他們均為海岸警衛隊機組成員。

海上保安廳第三司令部稱，準備降落的日航飛機很可能是與起飛前在跑道上行駛的日本海上保安廳固定翼飛機相撞。

日本消防局稱，至少出動70輛消防車和其他車輛來撲滅火災。

↓ 影片顯示民眾在飛機跑道上逃走 ↓