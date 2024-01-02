東京羽田機場2飛機相撞起火　多個航班受影響取消　部份轉飛成田

日本東京羽田機場跑道1月2日下午有一架日本航空（JAL）航班編號為JL516的A350客機與海上保安廳航機相撞後起火，事件後多個從羽田機場起飛或降落的航班受影響取消，其中事發後2日的國內線航班更是幾乎全數停航。另有部份航班會轉飛成田機場。



據羽田機場網站顯示，國際線有多個航班取消，寫着「欠航」字眼，國內線在事發後的2日航班更是幾近全數取消。

日本放送協會（NHK）引述國土交通省的東京機場事務所表示，從羽田機場出發的航班有很多要停飛，今後的航班安排還未有定案。

日本航空稱，事發後1月2日從羽田機場出發的航班全部停飛。全日空也取消110個從羽田出發的國內線航次。

部份轉飛成田

東京另一機場成田機場表示，有18個原本抵達羽田機場的航班會改到成田機場着陸。

飛機起火事件發生於1月2日下午5時47分左右，一架日本航空客機在即將降落羽田機場時起火。

據日本航空稱，日航客機上367名乘客與12名機組成員全部逃出。

東京消防廳稱，海上保安廳航機載有6人，警視廳稱，海保廳航機有5名成員死亡，機長情況危急。他們均為海岸警衛隊機組成員。

日本消防局稱，至少出動70輛消防車和其他車輛來撲滅火災。

↓ 影片顯示民眾在飛機跑道上逃走 ↓