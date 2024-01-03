俄烏戰爭｜烏克蘭兩大城市遭空襲　至少5死百人傷

俄烏戰事持續，俄軍1月2日對烏克蘭最大兩個城市發動猛烈空襲，至少5名平民死亡、逾百人受傷。烏克蘭官員稱，首都基輔和東北部城市哈爾科夫市（Kharkiv）遭到導彈和無人機攻擊，除造成人命傷亡，更導致水電等供應中斷，呼籲西方迅速提供更多軍事援助。



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烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內（Valeriy Zaluzhnyi）表示，俄軍當天至少發射99枚導彈，烏軍攔截了當中72枚導彈，包括10枚「匕首」（Kinzhal）導彈，另攔截了35架型無人機。扎盧日內稱，相信對方不會就此止步，因此需要更多的系統和彈藥。

基輔市長克利奇科（Vitali Klitschko）表示，基輔已知2人死亡、49 人受傷，另有天然氣管道受損，多個地區的電力和供水中斷。哈爾科夫市長泰捷列霍夫（Igor Terekhov）稱，市內暖氣和供水也遭到破壞。綜合哈爾科夫及烏克蘭政府公布，哈爾科夫已知3人死亡、逾40人受傷。

俄方指別爾哥羅德遭烏軍攻擊

俄羅斯國防部同日通布，俄防空部隊2日在別爾哥羅德（Belgorod）地區上空，擊落烏方發射的17枚火箭彈。當地官員表示，烏軍的襲擊至少造成1人死亡、7人受傷。