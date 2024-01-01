美國的神話在終結　只有上帝能拯救了︱專家有話說

在台灣對美國的認知有些混淆，有人親美，有人疑美，或許也有人反美，在多元社會中，這是正常的現象。但我認為重要的應是正確的認識美國，謹提供一些看法供大家參考。



撰文：關中 台灣考試院前院長、美國研究學會理事長



第一，美國是一個種族主義的國家，認為薩克遜─條頓（Saxon-tectonic）人種是最優秀的種族，在早期曾認為白人不能和非白人共存，所以對北美洲原住民印第安人以種族滅絕，殺亡殆盡，從近2,000萬人只剩了幾十萬人。為了經濟利益，早年殖民者大量進口非洲黑人為奴隸，美國的奴隸制度長達400多年，迄今黑人仍稱不上為「完整的公民」。

美國早期為同質性極高的民族，但如今已是多民族國家，預估到2050年左右美國的非白人人口將超過白人，已產生國家認同的危機，這是特朗普（Donald Trump，又譯川普）主義受到白人歡迎的主要原因。

本文作者關中於2023年4月16日發表「美國霸權的衰退和墮落」主題演講。（民主文教基金會提供）

在對外關係上，美國一向以不平等對待其他國家，尤其不尊重非白人、非基督教文明的國家和民族，這是美國在世界上愈來愈不受歡迎的原因。

美國人缺乏歷史，沒有文化底藴，不得不以價值觀和使命感來突顯自己的與眾不同。美國的幸運、富裕和強大，使美國短視和目盲。美國的樂觀、傲慢和自大，使美國不能記取教訓，也不會反省，更不必負起責任。

美國人是宗教狂熱者，自認是上帝的選民，代表善的力量。美國干涉其他國家內政是為了「解放」不自由的人民，侵略他國是為了維持和平與安全。儘管美國窮兵黷武以武力控制世界，但美國自認是清白的、無辜的和善良的，反對美國的國家都是野蠻的、不正常的和邪惡的。

圖為2020年1月，美軍陸戰隊戰爭學院曾首次公開兵棋推演介入台海戰爭的情況。（Facebook／War On The Rocks）

第二，美國本質上是一個擴張主義的國家。美國建國初期，以東北部13州為開始，以130年完成北美洲大陸的擴張，領土增加四倍。美國人以拓荒精神自豪，強化了個人主義和自由主義，並以西部開發過程化解內部的壓力。19世紀中葉，以南北戰爭維護國家的統一，20世紀初，美國成為世界強國。美國內部疆土開發完畢後，開始向海外擴張，認為自由的疆界是無可限量的，全世界都可作為美國的疆界。1961年甘迺迪（John F. Kennedy，又譯肯尼迪）總統曾說太空是美國的「新邊界」（new frontier）。

美國成為世界強國後，「被動的」參與國際事務，被稱之為「被邀請的帝國」，冷戰結束後，美國自認是「勉強的警長」（reluctant sheriff）。但事實上，美國在第二次世界大戰後，認為已贏得這個世界，並認為它擁有這個世界，美國創建國際社會新秩序。在贏得冷戰後，美國認為「大美和平」（Pax America）可以垂諸永遠。美國聲言不允許任何國家挑戰美國的地位，也不允許任何區域強權出現。美國必須先發制人，確保世界的安全和美國的利益，美國必須永遠第一、永遠偉大。

美國在對外擴張的過程中，碰到兩個阻力，一是俄國，阻止美國對歐洲大陸的擴張；另一個是中國，阻止美國對亞洲大陸的擴張。這是為什麼美國如此敵視這兩個國家的原因。

圖為2023年11月15日習近平在美國三藩市出席美國友好團體聯合舉行的歡迎宴會。（新華社）

第三，美國是一個衰退的帝國。美國在冷戰後，本有很好的機會，去推動一個對美國有利的世界秩序。美國應在歐洲實現大和解，把俄國納入西方體系，維持歐洲的團結與合作；在亞洲與中國合作，維持亞洲的安定與和平；在中東化解以巴衝突，以公正的調人，促成中東國家的和諧與進步。此外，美國應協助發展中國家脱離貧窮與落後，避免戰亂與失序，只要能穩定大國關係，美國便可繼續享有大美盛世。

但不幸的，美國卻反其道而行，在歐洲推動「北約東擴」威脅俄國的安全；在亞洲與中國交惡，全力打壓中國的崛起；在中東，以反恐為名，侵略阿富汗和伊拉克，敵視利比亞、敘利亞和伊朗，造成20年的動亂，殺害460萬平民，製造了3,700多萬的難民。

不止於此，雪上加霜的是美國掠奪式的資本主義，造成2008年的金融風暴，動搖了美國的國本，也禍及全球。2019年至2022年的新冠疫情重創美國，死亡率高居世界第一，暴露了美國政府的無能和社會的失序。2016年特朗普的當選，代表了美國的「內捲化」，美國開始從世界退卻，美國的表現也失去了世界對美國的期望和信心。

白人至上主義再度興起，為美國社會帶來不安。民眾手持反對白人至上主義的橫額參與示威遊行。（Getty Images）

美國當前的處境可用內憂外患來形容，在內憂上，美國主要的問題是：一、債台高築，如今國債已達32兆美元，超過GDP30%，且仍在不斷的升高中。二、貧窮差距擴大，過去引以為榮的強大中產階級在消失中。三、政黨惡鬥，勢同水火，左右兩派在文化上的對立日趨尖鋭；政治兩極化，美國已形成兩個美國。70%的人民不認同美國的民主，也不願見到兩位老人的參選連任，但卻無人可取代他們，美國真的病了，而且病得不輕。

在外患上，美國正面對：一、非西方力量的崛起，以美國為首的西方力量在衰退中，除美國之外，世界三大經濟體，中國、日本、印度均在亞洲。二、對美國敵視的力量在集結，中國、俄國和伊朗被美國逼到必須團結起來，這是美國的夢魘，但卻是美國一手造成的。三、美國正在失去對世界的影響力，從最近以巴衝突以來，聯合國的投票上可以看出，支持美國立場的國家不到十分之一。

美國的神話在終結，美國的幻想和現實脱節。從進入21世紀後，美國遭受到一連串外交上的挫敗，拜登（Joe Biden）總統以大話、錯話、謊話治國，只是暴露了美國的進退失據。美國還威脅世界：和美國對賭沒有好結果。請問從朝鮮戰爭（又稱韓戰）、越戰、中東戰爭，美國贏了哪一次？烏克蘭戰爭，美國會贏嗎？

天佑美國！將近一半的美國人民不支持氣候變化議題，特朗普說那是「騙局」，因為他們認為不久耶穌會再度降臨。看來只有上帝能拯救美國了。

（本文作者關中，係台灣考試院前院長、美國研究學會理事長；原載台灣《中國時報》2023年12月31日，經授權轉載。）

