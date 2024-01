美國外交政策是建立在貪腐之上的騙局｜專家有話說

每年1.5兆美元的軍事支出是一個不斷向軍工複合體和華盛頓內部人士上演的騙局,儘管它使美國和世界陷入貧困和危險。



作者:哥倫比亞大學教授兼永續發展中心主任Jeffrey D. Sachs



從表面上看,美國的外交政策似乎完全不合理。美國陷入了一場又一場災難性的戰爭——阿富汗、伊拉克、敘利亞、利比亞、烏克蘭和加沙。最近幾天,美國因支持以色列對巴勒斯坦人的種族滅絕行動而陷入全球孤立,投票反對聯合國大會關於加沙停火的決議,該決議得到了佔世界人口89%的153個國家的支持,而只有美國和美國反對9個人口不足世界1%的小國。

過去20年,美國每一項主要外交政策目標都失敗了。美國佔領阿富汗20年後,塔利班重新掌權。後薩達姆時代的伊拉克開始依賴伊朗。儘管中央情報局努力推翻敘利亞總統巴沙爾·阿薩德(Bashar al-Assad),但他仍然掌權。在美國領導的北約特派團推翻卡達菲(Muammar Gaddafi)後,利比亞陷入曠日持久的內戰。在美國秘密破壞2022年俄羅斯與烏克蘭之間的和平協議後,烏克蘭於2023年在戰場上遭到俄羅斯的重擊。

要理解外交政策騙局,請將當今的聯邦政府視為由出價最高者控制的多部門騙局。

儘管發生了這些引人注目且代價高昂的災難,但幾十年來,同一群人物仍然掌管著美國外交政策,包括拜登(Joe Biden)、維多利亞·紐蘭(Victoria Nuland)、沙利文(Jake Sullivan)、查克·舒默(Chuck Schumer)、麥康奈爾(Mitch McConnell)和希拉妮(Hillary Clinton)。

美國參議院多數黨領袖舒默於2023年12月18日在美國華盛頓美國國會投票後與記者交談。(Reuters)

是什麼賦予的?

美國的外交政策根本不關心美國人民的利益,透過了解到這點便不能解釋了。外交政策關係到華盛頓內部人士的利益,因為他們為自己、工作人員和家人追逐競選捐款和有利可圖的工作。簡而言之,美國的外交政策遭到了大量資金騎劫。

結果,美國人民損失慘重。自2000年以來失敗的戰爭使他們損失了約5兆美元的直接支出,即每個家庭約4萬美元。未來幾十年還將花費約2兆美元用於退伍軍人護理。除了美國人直接付出的代價之外,我們還應見識到國外遭受的可怕代價,戰區數百萬人喪生,數萬億美元價值的財產和自然遭受破壞。

何況,成本繼續增加。如果我們加上五角大樓的直接支出、中央情報局和其他情報機構的預算、退伍軍人管理局的預算、能源部的核預算、武器計劃、國務院與軍事相關的「對外援助」(例如對以色列的援助)以及其他與安全相關的預算項目。武器計劃、國務院與軍事相關的「對外援助」(例如對以色列的援助)以及其他與安全相關的預算項目,到2024年,美國與軍事相關的支出將達到約1.5兆美元,即每個家庭約12,000美元。數千億美元的資金白白浪費了,浪費在無用的戰爭、海外軍事基地,以及讓世界更接近第三次世界大戰、完全不必要的軍備建設上。

烏克蘭總統澤連斯基去年12月再度訪美尋求軍事援助,在華盛頓國防大學舉行的會議上,烏克蘭總統澤連斯基站在美國國防部長奧斯汀旁邊。(Reuters)

然而,描述這些巨大的成本也是為了解釋美國外交政策扭曲的「理性」。1.5兆美元的軍事支出是一個不斷使軍工複合體和華盛頓內部人士獲益的騙局,儘管它使美國和世界更貧困和危險。

要理解外交政策騙局,請將當今的聯邦政府理解為由出價最高者控制的多部門騙局。華爾街不屬於財政部,健康產業部門隸屬於衛生與公共服務部。大石油和煤炭部門隸屬於能源部和內政部。外交政策部門由白宮、五角大樓和中央情報局負責。

每個部門都利用公權力透過內線交易謀取私人利益,並透過企業競選捐款和遊說支出來維持利益。有趣的是,健康產業部門與外交政策部門競爭,是一個引人注目的金融騙局。2022年,美國的醫療支出總額達到驚人的4.5兆美元,即每個家庭約36,000美元,是迄今為止世界上醫療費用最高的國家,美國的預期壽命在世界各國中排名卻只排約第40位。失敗的衛生政策會為衛生產業帶來巨額收入,就像失敗的外交政策會為軍工複合體帶來巨額收入一樣。

當然,戰爭越多,生意就越多。

外交政策部門由一個秘密而關係密切的小圈子管理,其中包括白宮、中央情報局、國務院、五角大樓、參眾兩院軍事委員會以及主要軍方的高層。公司包括波音公司、洛歇馬丁公司、通用動力公司(General Dynamics)、諾斯羅普格魯曼公司(Northrop Grumman)和雷神公司。大約有一千名關鍵人物參與制定外交政策,公共利益在此發揮的作用很小。

主要外交政策制定者掌管美國800個海外軍事基地的運作、數千億美元的軍事合約,以及部署裝備的戰爭行動。當然,戰爭越多,生意就越多。隨著越來越多的「核心」軍事職能交給武器製造商和哈利伯頓公司(Haliburton)、博思艾倫公司(Booz Allen Hamilton)和CACI等承包商,戰爭業務本身的私有化極大地放大了外交政策的私有化。

由諾斯羅普格魯曼公司(Northrop Grumman)製造的大毒蛇鏈炮(Bushmaster Chain Guns)於2023年3月28日在美國阿拉巴馬州的美國陸軍協會(AUSA)博覽會上展出。(Reuters)

除了數千億美元的軍事合約外,軍方和中央情報局的行動也產生了重要的商業外溢效應。美國在全球80個國家設有軍事基地,中情局在更多國家開展行動,決定誰統治這些國家,從而影響一些利潤豐厚的交易,涉及礦產、碳氫化合物、管道、農林等產業,伳管這些作用大多是隱蔽的。自1947年以來,美國的目標是推翻至少80個政府,這些行動通常由中情局領導,透過煽動政變、暗殺、叛亂、內亂、篡改選舉、經濟制裁和公開戰爭等手段。(有關1947年至1989年美國政權更迭行動的精彩研究,請參閱Lindsey O'Rourke的《秘密政權更迭》,2018年)。

除了商業利益之外,當然還有真正相信美國統治世界權利的理論家。好戰的卡根(Kagan)家族是最著名的例子,儘管他們的經濟利益也與軍工密切相關。關於意識形態的要點是這樣的。這些意識形態專家幾乎每次都是錯的,如非他們作為戰爭販子,他們在華盛頓早就失掉講壇。無論是否有意,他們都成了軍工複合體的付費表演者。

美國賓夕法尼亞州斯克蘭頓的陸軍彈藥廠,彈殼在生產過程中,在熱處理車間中被加熱。(聯合彈藥司令部/路透社)

這種持續存在的商業騙局一直帶來不便之處。從理論上,外交政策是為了美國人民的利益而實行的,儘管事實恰恰相反。(類似的矛盾當然也適用於價格過高的醫療保健、政府對華爾街的紓困、石油業的福利和其他騙局)。美國人民偶爾聽到真相時,很少支持美國外交政策的陰謀。美國的戰爭根本不是根據民眾的要求發動的,而是按高層的決定發動的,因此需要採取特別措施來讓人們遠離決策。

從理論上講,外交政策是為了美國人民的利益而執行的,事實卻恰恰相反。

第一項措施是不懈的宣傳。喬治·奧威爾(George Orwell)在《1984》中一語道破,當時「黨」突然將外敵從歐亞大陸轉移到了東亞大陸,沒有任何解釋。美國基本上也是這樣做的。美國最大的敵人是誰?根據季節選擇。薩達姆(Saddam Hussein)、塔利班、查偉斯(Hugo Chavez)、巴沙爾·阿薩德(Bashar al-Assad)、ISIS、基地組織(al-Qaeda)、卡達菲(Gaddafi)、普京(Vladimir Putin)、哈馬斯都在美國的宣傳中扮演了「希特拉」的角色。白宮發言人約翰柯比(John Kirby)在進行宣傳時臉上帶著壞笑,這表明他也知道自己所說的話很可笑,儘管有點有趣。

靠著軍事承包商和偶爾參與美國詐騙活動的外國政府的捐款維持生計的華盛頓智庫放大了這種宣傳。想想大西洋理事會(Atlantic Council)、戰略與國際研究中心(CSIS),當然還有由主要軍事承包商為您提供的廣受歡迎的戰爭研究所(Institute for the Study of War)。

第二是隱藏外交政策運作的成本。1960年代,美國政府犯了一個錯誤,就是透過徵召年輕人去越南作戰、提高稅收來支付戰爭費用,迫使美國人民承擔軍工複合體的成本。公眾爆發了強烈反對。

從1970年代開始,政府就聰明得多。政府結束了徵兵制,將兵役變成了一種僱傭工作,而不是一項公共服務,並得到五角大樓經費的支持,從較低經濟階層招募士兵。它也放棄了政府支出應由稅收資助的奇怪想法,而是將軍事預算轉向赤字支出,以保護其免受如果由稅收資助可能引發的民眾反對。

2023年2月4日,在俄羅斯控制的烏克蘭馬里烏波爾郊外的 Staryi Krym 定居點,工人將棺材放入公墓。(路透社)

它也吸引烏克蘭等附庸國參加美國的地面戰爭,這樣美國的「屍袋」(指美軍陣亡問題)就不會破壞美國的宣傳機器。不用說,沙利文、布林肯、紐蘭、舒默、麥康奈爾等美國戰爭大師仍然距離前線千里之外。死亡是留給烏克蘭人的。康乃狄格州民主黨參議員理查德·布盧門撒爾 (Richard Blumenthal)辯稱,美國對烏克蘭的軍事援助花得值,因為「沒有一名美國女兵或男兵受傷或失蹤」,不知何故,這位好參議員沒有意識到要放過烏克蘭人的生命。在美國挑起的北約東擴戰爭中,數十萬烏克蘭人已喪命。

這一制度的基礎是美國國會完全從屬於戰爭事務,避免對五角大樓的超額預算和行政部門煽動的戰爭提出任何質疑。國會的從屬地位具體表現如下:首先,國會對戰爭與和平的監督主要由參眾兩院的軍事委員會負責,國會的總體政策(以及五角大樓的預算)主要由這兩個委員會制定。其次,軍工企業(波音公司、雷神公司等)為兩黨軍事委員會成員的競選活動提供資金。軍工企業還花費巨資進行遊說,以便直接在軍工企業或華盛頓遊說公司為即將退休的國會議員、其幕僚和家人提供豐厚的薪酬。

美國人民的緊迫任務是徹底改革其破碎、腐敗和欺騙性的外交政策,該政策使政府負債累累,同時將世界推向核末日。

當國會在一月重新開會時,拜登、柯比、沙利文、布林肯、紐蘭、舒默、麥康奈爾、布魯門撒爾和他們的同伴將告訴我們,我們必須資助在烏克蘭失敗、殘酷的和欺騙性的戰爭,以及正在加沙地帶發生的屠殺和種族清,以免我們、歐洲和自由世界,也許還有太陽系本身,屈服於俄羅斯熊、伊朗毛拉和中國共產黨。外交政策災難的散布者並不是毫無理性地製造恐懼。他們欺騙性極強,極度貪婪,只為謀取狹隘利益,而非美國人民的利益。

美國人民的緊迫任務是徹底改革其破碎、腐敗和欺騙性的外交政策。這些外交政策使政府負債累累,同時將世界推向核末日。這項改革應在2024年開始,拒絕為災難性的烏克蘭戰爭和以色列在加沙的戰爭罪行提供更多資金。締造和平與外交,而不是軍事開支,才是美國外交政策符合公共利益的途徑。

本文首刊於2023年12月26日,原文"US Foreign Policy Is a Scam Built on Corruption"載於Common Dream