紅海局勢｜馬士基宣布旗下貨船繼續改道　法企貨櫃運費加價達一倍

由丹麥航運公司馬士基（Maersk）持有、懸掛新加坡國旗的貨櫃船「馬士基杭州」號（Maersk Hangzhou）日前在紅海遭也門胡塞武裝（Houthis）襲擊，公司宣布暫時停止取道紅海48小時。該公司1月2日公布，將繼續暫停航經紅海。德國航運公司赫伯羅特（Hapag-Lloyd ）也表示，旗下貨船將繼續避開紅海航線。



胡塞武裝成員去年12月30日企圖登上「馬士基杭州」號，美軍派直升機到場擊沉胡塞武裝3艘小艇，並造成10名武裝分子死亡。馬士基宣布，停止取道紅海48小時。

馬士基最新聲明指出，對該事件的調查仍在進行中，將繼續暫停通過該地區的所有貨物運輸，同時進一步評估不斷變化的局勢，船隻將繼續改變航線並取道非洲好望角。

圖為2023年3月31日，德國航運公司赫伯羅特（Hapag-Lloyd）在德國漢堡的貨櫃。（Reuters）

德國貨運巨頭宣布繼續改道

赫伯羅特同日表示，至少在1月9日之前，其船隻將繼續避開紅海、改道好望角。至1月9日時，公司將決定是否繼續改變航線。

目前，包括這兩家航運巨頭在內，主要航運公司已改為取道好望角。由於航程增加，令貨運成本提高，估計每艘船往返亞洲和北歐，燃油費將額外增加多達100萬美元。外界擔心，情況一旦持續，將引發新一輪全球通脹。

法國達飛集團宣布1月15日起加價

法國航運公司達飛集團（CMA CGM）於1月2日發布通知稱，自1月15日起，從亞洲至地中海地區的貨櫃運費，將比1月1日提高最多100%，40呎長貨櫃的運費將加至每個6,000 美元。

自以巴爆發新一輪衝突後，獲伊朗支持的胡塞武裝接連攻擊紅海船隻，馬士基曾一度停止取道紅海。直至美國號召多國部署護航行動，馬士基於去年12月24日表示將恢復使用於該海域，但不久又發生旗下貨船受襲事件。