羽田機場JAL飛機起火｜急降逃生勿拿行李　歐美指引：90秒內離開

日航（JAL）航班編號JAL516為A350型的空中巴士客機1月2日從北海道新千歲機場起飛前往羽田機場，載有合計379人，2日卻在羽田機場跑道與海上保安廳DHC-8巡邏機擦撞。事發後，客機陷入火海，火光熊熊的畫面震撼國際。



乘客在客機急降後能不能先拿行李再逃生呢？歐洲和美國均有指引提到，在緊急情況下，乘客應在90秒內撤離機艙。在飛機意外發生後，乘客或難以馬上理解情況的嚴重性和緊急，有部份人可能會選擇拿回行李，甚或在機艙內拍攝片段，結果可能耽誤逃生時間，釀成悲劇。



過往不少意外顯示乘客都會嘗試帶着行李逃生，結果導致悲劇發生。例如2013年，韓亞航空（Asiana Airlines）777客機在三藩市機場跑道墜毀後起火，意外後有乘客試圖打開頭頂的儲物架並拿回行李，事故最終導致2人死亡。

圖為韓亞航空客機。（Getty Images）

俄羅斯航空（Aeroflot）一架原定由莫斯科飛往摩爾曼斯克（Murmansk）的客機2019年5月5日緊急着陸，隨後引發大火，41人死亡。俄媒引述機場職員稱，有乘客堅持要拿行李，或阻礙其他人疏散，最終導致傷亡慘重。

根據歐洲聯合航空管理局（JAA）和美國聯邦航空管理局（FAA）的指引，當一架載客量高於44人的客機發生事故，乘客應於90秒內撤離客機。研究顯示，如果撤離時間超出90秒，機艙被燒毀的可能性將大大增加。

美國國家運輸安全委員會（NTSB）的研究顯示，在419名曾需要撤離機艙的受訪者中，208人承認曾嘗試拿回物品。研究又顯示，36名參與撤離行動的空中服務員認為，拿行李的乘客是最大的障礙。