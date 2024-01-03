羽田機場JAL飛機起火｜最新恐怖航拍照曝光「空中巴士燒成炭」

日航（JAL）客機2日與海上保安廳飛機發生相撞事故，依據日媒拍攝到的最新空拍畫面，可見機身位置已幾乎全部燒毀，焦黑一團，只剩下機尾、機翼等仍呈現原有機身的白色，且跑道旁邊的地面也有滑行留下的痕迹。



全日本新聞網報道，這架日本航空JAL516班機是從北海道新千歲機場起飛前往羽田機場，機上載有乘客與機組人員共計379人，但2日卻在羽田機場跑道與海上保安廳DHC-8巡邏機相撞。撞擊事故發生後，客機起火燃燒數小時，黑夜中的熊熊大火畫面震驚國際。

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依據3日上午最新拍攝到的畫面，可見客機機身與其中一個引擎早已燒到焦黑，焚毀情況相當嚴重，只剩下機尾、機翼等仍呈現原有機身的白色，其中一側機翼上可見註冊號JA13XJ與日本國旗標誌的紅色圓圈，飛機尾部後方地面上也有明顯滑行痕跡。

這起事件造成巡邏機上6人1重傷5死亡，不過幸運的是，客機上的379人全員安全逃離，僅14人受傷，其中4人傷勢較為嚴重，已送醫治療，堪稱奇蹟。

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