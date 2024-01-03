羽田機場JAL飛機起火｜乘客恐慌以為會死　空姐大喊：全部坐好！

日航（JAL）A350型客機（航班編號JAL516）1月2日本是新從北海道新千歲機場起飛前往羽田機場，載有乘客與機組人員合計379人，卻於2日在羽田機場跑道與海上保安廳DHC-8巡邏機相撞。事發後，客機陷入火海，火光熊熊的畫面震撼國際。



意外發生翌日，日媒報道所拍到最新航拍影片，可見機身已幾乎全部焚毀，變成焦炭一般，只剩下機尾、機翼等仍可見機身的白色，跑道旁的地上也有飛機滑行的痕迹。

一名男子2日在X的社交媒體帳號發文發片，其中有影片拍下飛機在着火的情況下降落，而乘客則是心焦等待逃生門開啟。在客艙內濃煙密佈之際，部份人已不顧快將降落的燈號與訊號音，離開座位或跪坐座椅上。

這位賬號名稱僅是「あ」的網民發文，從他上載的影片和相片可見，疑似左側機腹冒出火光以及機艙內部濃煙密布的影片，還有一張照片可見到他自逃生梯離開機艙後，回看飛機機體正在焚燒燃燒。他在推文寫下「以為就要沒命了」。

影片可看到飛機與海保廳飛機擦撞後還在跑道上滑行。他的鏡頭拍到，從機窗看到機翼已起火，機煙霧彌漫，有些乘客不顧安全守則，來到走道上，或是跪坐在座位四處張望，沒扣安全帶，一名女性空中服務員見狀在機艙維持秩序，由於機上廣播系統失靈，她直接「手持擴音器」高呼：「大家都坐好！」

當時整架飛機已起火，機上廣播系統失靈，空中服務員即時改用擴音器大聲呼喊，指導乘客逃生。

日媒報道稱，他們判斷出安全的逃生出口後，分別從3個出口疏散379人。

多得他們緊守崗位，機上367名乘客和12名機組人員才能安全離開。

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