美國12月非法入境移民人數創新高　德州出動飛機「轉運移民」

美國移民危機愈演愈烈。中新社引述美國哥倫比亞廣播公司取得的最新政府內部數據顯示，2023年12月，有超過30萬名非法移民試圖穿越美墨邊境抵達美國，這是有史以​​來的單月最高數字。同時，新年伊始，德州繼續出動飛機「轉運移民」。



來自美國德州的355名非法移民1月1日搭乘飛機抵達伊利諾州芝加哥羅克福德機場，隨後這些移民搭乘包車離開機場。

德州出動飛機「轉運移民」

德州政府12月出動飛機，向伊利諾州芝加哥市轉運120多名移民。德州長阿伯特（Greg Abbott）的發言人當時解釋說，之所以動用飛機轉運移民，是因為芝加哥市政府針對轉運移民的巴士推出新的懲罰措施。德州先前曾多次用大巴向芝加哥轉運移民，一些大巴業者為避免被罰款或扣車，把移民運送到芝加哥週邊城市，對當地安置造成壓力。為整治這些亂象，芝加哥市政廳宣布，將嚴厲懲處不在指定地點卸客、不登記填表的移民轉運大巴。

芝加哥市長約翰遜（Brandon Johnson）表示，2023年夏天，我們每天一度有25到30輛巴士抵達，沒有任何協調或通知。某些情況下，阿伯特甚至把大巴車停在距離芝加哥市約161公里以外的地方，移民被趕下車，他們被告知這是芝加哥市。然而事實上，這其實是個荒無人煙的地方。

報道指，如何安置這些被轉運的移民，令芝加哥市頭痛不已。目前，芝加哥機場、警察局等場所滯留不少移民。芝加哥市長約翰遜先前也證實，一名5歲移民男孩12月在一處收容點身體嚴重不適，送醫後不治身亡。