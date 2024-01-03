沙特阿拉伯國營電視台：沙特正式加入金磚合作機制

1月1日，沙特阿拉伯、埃及、阿聯酋、伊朗、埃塞俄比亞成為金磚國家（BRICS）正式成員。綜合路透社、《今日俄羅斯》（Russia Today）報道，沙特在2日正式宣布已加入金磚國家，由其國家電視台報道這消息。



沙特外交大臣曾在2023年8月份表示，沙特將在提議的1月1日加入日期之前研究細節，並做出「適當的決定」。他也曾表示，金磚國家是加強經濟合作的「有益和重要渠道」。

路透社對此解讀稱，儘管與美國保持着密切關係，但沙特阿拉伯愈來愈多地走自己的路，它擔心華盛頓對海灣地區安全的承諾不如過去。而中國是沙特最大的石油客戶，支持金磚國家擴員，成為制衡西方的力量。

報道還稱，此次擴員可能進一步充實金磚國家成為「全球南方」捍衛者的雄心。

「金磚國家」最初是指巴西、俄羅斯、印度和中國4國。2006年，巴西、俄羅斯、印度和中國4國外長舉行首次會晤，開啟金磚國家合作序幕。2010年12月，4國在協商一致的基礎上，正式吸收南非加入機制。

2023年8月，金磚國家領導人第十五次會晤特別記者會宣布，邀請沙特、埃及、阿聯酋、阿根廷、伊朗、埃塞俄比亞正式成為金磚大家庭成員。但阿根廷新任總統米萊（Javier Milei）近日稱，阿根廷不會加入金磚國家。

圖為俄羅斯總統普京2023年11月21日參與金磚國家特別視像峰會，螢幕畫面上出現一同參與峰會的中國國家主席習近平（Kremlin via REUTERS）

2023年金磚國家輪值主席國南非此前透露，5個受邀國派出高級代表參加2023年12月早些時候在南非德班（Durban）舉行的金磚國家協調人會議，他們全面參與這次會議，「這清楚表明他們已經接受邀請」。此外，新成員國還將派官員參加1月30日在莫斯科舉行的協調人會議。

2024年1月1日起，俄羅斯擔任金磚國家輪值主席國，俄總統普京（Vladimir Putin）當天發表講話說，沙特、埃及、阿聯酋、伊朗、埃塞俄比亞當天成為金磚國家正式成員，有力地表明金磚國家的權威及其在國際事務中日益增強的作用。俄媒援引國際貨幣基金組織（IMF）數據指出，按購買力平價（PPP）法計算，擴員後的金磚國家GDP已經超過已發展西方國家組成的七國集團（G7），佔世界總量的36%。

普京還透露，「我們將考慮其他許多國家——其中約有30個國家——準備以某種形式加入金磚國家多層面議程的程度。為此，我們將開始研究金磚國傢伙伴國新類別的模式。」其中，委內瑞拉已於2023年正式提出申請加入金磚國家，總統馬杜羅（Nicolás Maduro）表示，希望能在2024年金磚國家領導人峰會上加入金磚合作機制。

圖為2023年8月23日中國商務部部長王文濤抵達南非約翰內斯堡出席金磚國家峰會。（Pool via Reuters）

他在法國媒體《外交世界》（Le Monde diplomatique）1月1日刊登的採訪文章中直言，金磚國家是「代表人類未來」的決定性經濟體，讓阿根廷不加入金磚國家是米萊所做的「最愚蠢的事情之一」，會把阿根廷「帶回19世紀」。

馬杜羅說：「我們相信金磚國家是新世界、新平衡的一部份，是玻利瓦爾關於平衡和平等世界的地緣政治理念的一部份，是人類未來的一部份。我們發展金磚國家在委內瑞拉的投資，發展委內瑞拉產品的市場，發展文化、政治和社會的多元關係。」

本文獲《觀察者網》授權轉載

