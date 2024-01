哈佛校長蓋伊辭職：「兩個倒下」正中共和黨政客下懷

一位觀察家稱這次辭職是「反動捐助者和極右翼摧毀美國高等教育運動的重大勝利」。



作者:Common Dreams高級編輯和特約撰稿人Jake Johnson



共和黨眾議員斯特凡尼克( Elise Stefanik)周二宣布勝利,此前哈佛大學校長蓋伊(Claudine Gay)在激進的極右翼運動中宣布辭職。

斯特凡尼克(紐約州)在社交媒體上寫道,「兩個倒下」("TWO DOWN" ) ,指的是蓋伊和上個月辭職的賓夕法尼亞大學前校長馬吉爾(Elizabeth Magill)的辭職。

斯特凡尼克補充道:「哈佛大學知道,這位反猶太主義剽竊者校長早該被迫辭職,這只是歷史上任何學院或大學最大醜聞的開始。」

蓋伊在去年12 月舉行的國會聽證會上開始面臨辭職壓力,在聽證會上斯特凡尼克質問蓋伊、馬吉爾和其他大學校長「呼籲對猶太人進行種族滅絕」是否違反了學校禁止欺凌和騷擾的規定。

蓋伊回應說,這「取決於具體情況」(depends on the context),並表示,「反猶太主義言論一旦轉化為行為,就相當於欺凌、騷擾和恐嚇。」

「這是可處理的行為」蓋伊繼續說道,「我們確實採取了行動。」

2023年12月5日,哈佛大學校長蓋伊(Claudine Gay)出席有關校園反猶太主義的國會聽證會。(Reuters)

蓋伊的證詞激起了共和黨人、極右翼活動人士和一位億萬富翁對沖基金經理人的強烈憤怒。包括哈佛希勒爾學院前執行董事在內的批評者認為,右翼勢力正在將反猶太主義武器化,企圖進一步攻擊高等教育,並為以色列在加沙的戰爭罪行提供掩護。

這將被最糟糕的人利用,讓高等教育變得更糟,而不是更好。它將被用來削減資金、結束多樣性、扼殺學術自由。

12 月的國會聽證會結束後,擁有 13 名成員的哈佛公司支持蓋伊,但在極右翼活動家克里斯托弗·魯福 (Christopher Rufo) 和保守派新聞媒體報道並放大抄襲指控後,要求她辭職的呼聲不斷高漲。

就着三間頂尖學府處理反猶太主義問題的聽證會上,共和黨眾議員、特朗普支持者Elise Stefanik向三位校長嚴辭質詢。(Reuters)

「12月12 日,公司在一份支持蓋伊擔任總裁的聲明中承認了不當引用的調查結果,」該校學生報紙《哈佛深紅報》上週報道。「聲明還表示,蓋伊將對她於12月14日提交的兩篇文章進行更正。一周後,哈佛大學宣布蓋伊也將對她的論文進行更正。」

蓋伊在辭職信中寫道,「我對抗仇恨和維護學術嚴謹的承諾受到質疑,這令人痛苦——這兩個基本價值觀對我來說至關重要——並且害怕受到人身攻擊和威脅種族仇恨助長了這種情緒。」

任期僅六個月的蓋伊寫道,她「與哈佛校方成員協商後」決定辭職。

2023年12月7日,美國哈佛大學。(Reuters)

歷史學家、耶魯大學反猶太主義研究計畫的博士後助理戴維·奧斯汀·沃爾什(David Austin Walsh)在回應哈佛校長辭職的信中寫道,雖然他「對蓋伊沒有特別的愛……但這是反動捐助者的重大勝利,極右翼運動摧毀美國高等教育。」

其他人也同意這項評估,警告蓋伊的辭職決定將助長右翼勢力,並對美國高等教育產生深遠影響。

《費城問詢報》專欄作家威爾邦奇寫道:「蓋伊沒有為自己謀求好處,但我要說,賓夕法尼亞大學馬吉爾辭職:這將被最糟糕的人利用,讓高等教育變得更糟,而不是更好。它將被用來削減資金、結束多樣性、扼殺學術自由。」

原文 "'Two Down,' Stefanik Brags After Harvard President Claudine Gay Resigns"(2/1/2024)刊登於Common Dreams