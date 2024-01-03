紅海局勢｜再有商船遭導彈攻擊　聯合國安理會最快3日開會討論

紅海局勢持續升溫，英國海事貿易行動組織（UKMTO）1月2日表示，該組織接獲商船報告，在非洲厄立特里亞（Eritrea）港口城市阿薩布（Assab）附近水域疑似受襲，距離商船一至五海里發生三次爆炸。正擔任安理會主席的法國駐聯合國代表2日表示，聯合國安理會最快或在3日，就紅海局勢舉行會議，並指該區域情勢惡劣。



UKMTO指出， 事發位於屬紅海樽頸曼德海峽（Bab al-Mandab Strait），距離阿薩布以東33海里。 商船未有任何損壞，船員安全，UKMTO仍在調查事件。

英國海事安全公司安布里（Ambrey）同日表示，一艘懸掛馬耳他國旗的貨櫃船報告，在也門摩卡（Mocha）西南約24公里處，曾目擊三次爆炸，船長即時通知正在該海域護航的軍艦。安布里表示，事件涉及三枚導彈，均由也門發射。

暫未知UKMTO 與安布里所講的是否同一事件，根據地圖顯示，阿薩布及摩卡均為紅海港口城市，正好隔海相對。至於近期接連攻擊紅海商船的也門胡塞武裝（Houthis），暫未對事件發表回應。

馬士基・貨櫃船：圖為2023年9月14日鏡頭下的以甲醇燃料推動的貨櫃船「勞拉馬士基」號（Laura Maersk）停泊在丹麥哥本哈根港口，當時它的命名儀式已舉行。（Reuters）

馬士基等航運巨頭續改道

自以巴爆發新一輪衝突後，獲伊朗支持的胡塞武裝接連攻擊紅海船隻。去年12月30日，該組織又企圖登上丹麥航運公司馬士基（Maersk）持有的貨櫃船「馬士基杭州」號（Maersk Hangzhou），促使美軍派直升機到場擊沉胡塞武裝3艘小艇，並造成10名武裝分子死亡。

馬士基1月2日宣布，將繼續暫停航經紅海。德國航運公司赫伯羅特（Hapag-Lloyd ）也表示，旗下貨船將繼續避開紅海航線。