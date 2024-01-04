羽田JAL飛機起火︱行李全燒JAL每人賠1萬　損失超過1萬怎辦？

日航（JAL）客機與海上保安廳飛機在羽田機場跑道相撞意外，日航客機全毀報廢，機內行李全燒。日本傳媒確認，日航在1月3日已開始向受影響的367名乘客支付賠償，每名乘客可獲20萬日圓（約1萬港元）的行李賠償金。但托運和手提行李可能不只這個價錢，這當如何是好？



日木ENCOUNT在1月3日報道，日航已開始向搭乘發生意外航班客機的乘客支付賠償，儘管賠償金額未有公開，有網民表示他們獲支付20萬日圓的行李賠償金，及當日回程的交通費。然而，旅客的行李可能不只這個價錢，例如一部高價相機或手提電腦早已超過這個金額。

圖為2019年4月，東京羽田機場。若旅客購買機票選擇免費托運，每件托運行李就是賠償15萬日圓。（Getty）

日本運輸條款規定只賠15萬日圓

根據日本國內運輸條款第47條，航空公司對每位旅客的行李托運責任限額為15萬日圓，乘客可以按要求支付額外費用，提高責任額。而根據日航運輸條款，乘客可以主動申報行李價值，並支援額外費用，價錢為每1萬日圓加10日圓（每550港元加5.5元）。這代表若乘客申報行李價值為100萬日元，超過15萬日圓共85萬，乘客需要支付850日圓（約50港元）的附加費用，才能托運。

然而，這不代表乘客可以無限量增加申報價值，因為日航托運條款規定，任何貴金屬、寶石、古董或其他高價品均不被視為受託行李，即使旅客支付附加費也不會作出賠償。因此旅客不可以行李有高價品為由申報過高行李額，而實際賠償時日航也只會支付有限的費用。

向旅遊保險索償

專家表示，這時若旅客有購買旅遊保險，就可向保險公司提出索償。不過需注意的是，保險公司會要求旅客提供賠償金額的證明，如購買個別物品時的單據，電子用品也會以折舊計算，因此不會以當時購入額作賠償。整體賠償額則看保單決定。

另外，旅客亦可就因撞機意外事故造成的旅遊延誤，額外支出等費用向保險公司索償，受保人可根據延誤指定時數，獲得現金津貼，或合理的額外旅遊費用。同時，若旅客在意外中受傷，可索取醫療費用的賠償。

日航料獲賠150億日圓

日本《每日新聞》報道指出，意外中日航的空中巴士A350已完全焚毀，無法復修，料損失約150億日圓（約8.3億港元）。損失將由保險承擔。日航將研究事件對2024年3月期的業積產生的影響。