羽田JAL飛機起火｜日航38年前史上最多人死空難　才換來完美疏散

日本航空編號516班機在當地時間2日傍晚降落東京羽田機場時，與海上保安廳飛機擦撞起火，日航機上379人全數逃出，但海保飛機上6人僅有機長逃出，其餘5人不幸罹難。



CNN報導，雖然詳細事發原因尚待釐清，但航空專家分析，日航此次成功疏散的關鍵在於現代安全標準和日航自身嚴格飛安文化的雙劍合璧。

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英國克蘭菲爾德大學（Cranfield University）安全與事故調查教授布雷斯偉特（Graham Braithwaite）表示：「從我在影片中看到的情況來看，我既驚訝又鬆了口氣，因為每個人都逃了出來。」

他說：「這對任何飛機來說都是相當嚴重的衝擊。但根據我對那家航空公司的了解，以及他們在安全和機組員培訓方面的用心投入，他們確實做得很棒，這不應令人感到意外。」

布雷斯偉特指出，事實上，近40年前的一次災難性事故讓日航成為一家如此安全的航空公司。

1985年8月12日，從東京飛往大阪的日航編號123號航班墜毀，機上524人中有520人罹難，原因是波音技術人員（非航空公司的技術人員）未對該航班多年前發生事故後對機尾破損進行全面性修補，導致機尾機械疲勞爆開，傷及尾翼及液壓系統，造成飛機失控，在起飛後44分鐘墜毀於東京西北方約100公里處。

這起空難至今仍是全球航空史上涉及單一飛機死傷最慘重的空難。

布雷斯偉特說：「顯然，這對日航產生深遠影響。在日本的文化中，他們作為負擔責任的團體，並希望確保類似的事情不再發生。因此，當出現問題時，他們會從如何學習的角度來看待問題。一切都是進步的機會。」

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2005年時，由於日航意識到許多新進員工對20年前那場事故沒有太多記憶，於是在公司總部開設一個展區，展示部分殘骸以及機組員和乘客的故事。

布雷斯偉特說，「這感覺是，有些新進人員不知道出錯是什麼感覺。每個人都必須了解為了安全需要付出多少努力」，而近40年過去了，當年空難事故依然對公司心態產生深遠影響。

他指出，「他們在標準作業程序和正確行事方面擁有非常嚴格的文化。這就是我認為在這種情況下機組員表現如此出色的原因之一。」

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雖然尚不清楚誰該為2日這起撞機事故負責，但布雷斯偉特表示，成功疏散對日本航空來說「絕對」是一個優點，「如果你想知道為何應該搭乘他們的航班，我想就是這點」。

根據國際知名的航空評鑑網站AirlineRatings.com的年度排名，日航經常被評為全球最安全的航空公司之一 。

AirlineRatings.com主編湯瑪斯（Geoffrey Thomas）表示，「日航從1985年以來一直享有出色的飛安紀錄，然而，那次事故並非航空公司的過錯，是因為波音公司的維修缺失所致。」

湯瑪斯說，「日航獲得我們網站七顆星的最高飛安評價，通過所有主要安全審核。此外，日本的航空安全監管機構在八項監管標準方面的守規表現，優於世界平均水平。」

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一名要求匿名的歐洲大型航空公司機師也稱，他對這次日航機師、機組員及乘客的印象特別深刻，「他們在最極端的條件下進行教科書式的疏散。」

他補充，現代飛機的堅固程度及機師處理異常狀況的培訓已發展幾十年，「我們正處於航空業成立以來最安全的時期」，但現代航空的安全守則正是「用那些沒這麼幸運的人的鮮血寫成」。

布瑞斯威特提到了2019年俄羅斯國際航空公司1492號班機、1980年沙烏地阿拉伯航空163號班機及1985年英國空旅航空28M號班機空難，都對現代飛機的許多功能有著深遠影響，包括加大逃生門前的空間、地板上的燈光、出口標誌更清晰等等，全都有助於撤離乘客。

布瑞斯威特指出，「如今我們知道，是機組員的影響力讓人們能夠迅速撤離。」

支持機組員的慈善機構PilotsTogether主席埃爾利希（Steven Erhlich）也表示認同，稱儘管目前對日航2日的意外發表評論為時過早，「但可以肯定的是，機組員的表現堪稱典範。」

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