伊朗爆炸案｜最高領袖哈梅內伊譴責：施襲者將受嚴厲懲罰

伊朗1月3日悼念革命衛隊最高指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）活動發生炸彈爆炸，造成多人死亡。伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）譴責事件，最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）表明會對施襲者作出嚴厲回應。



伊朗衛生部3日表示，當天的爆炸事件造成95人死亡，不是之前宣佈的103人。

伊朗總統萊希發表聲明指出，這次襲擊是反伊朗特工從事的恐怖襲擊，幕後黑手將很快被繩之以法：「毫無疑問，肇事者和下令實施這一懦夫行為的人很快就會被安全和執法部隊查出，並因其令人髮指的行為而受到懲罰。」他表示，伊朗人民將與恐怖主義戰鬥，直到將其根除。

伊朗最高領袖哈梅內伊亦發聲明，那些下令並實施恐怖襲擊的人肯定會面臨「懲罰和嚴厲的回應」。哈梅內伊同時對遇難者家屬表示慰問，希望傷者早日康復。

截至目前為止未有組織宣稱對爆炸事件負責，伊朗官方亦未就幕後黑手定論。但伊朗議會副議長佐爾努里（Mojtaba Zolnouri）稱相信襲擊是猶太復國主義政權所為，伊斯蘭革命衛隊高指揮官卡尼（Esmail Qaani）同樣認為事件是以色列及美國特工所為。

美國白宮則否認涉事，又稱美國沒有理由相信是以色列所為，並指出根據襲擊手法可能與極端伊斯蘭組織ISIS有關。