伊朗爆炸案｜幕後黑手雖未明　前北約官員：中東戰爭機率增至30%

伊朗1月3日悼念革命衛隊最高指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）活動發生炸彈爆炸，至少造成103人死亡，為該國建國以來的襲擊事件中死亡最多的一次。伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）譴責事件，最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）表明會對施襲者作出嚴厲回應。



目前，各方針對襲擊的責任方各執一詞，惟分析指出，隨着哈馬斯副主席薩利赫·阿魯里（Saleh al-Arouri）在黎巴嫩遇襲身亡、也門胡塞武裝襲擊持續，此次事件無論肇事者身份，都令中東地區戰爭的可能性進一步增大。



以色列、ISIS：誰是幕後黑手？

事件至今未有團體坦承犯下此案。當地官員最初發出的資訊令人困惑。當地市長說這是一次意外的煤氣爆炸，但伊朗媒體和革命衛隊相關人士很快澄清這是一次恐怖襲擊。

蘇萊曼尼在生前領導革命衛隊聖城軍（Quds Force），負責伊朗對外軍事行動，幫助鞏固伊朗在中東地區的「抵抗軸心」聯盟（axis of resistance，包括黎巴嫩真主黨、也門胡塞武裝及哈馬斯等盟友），與美國和以色列形成對抗。

然而，過往以色列在伊朗發動襲擊時往往針對特定人員和設施——例如核科學家、特定的導彈設施、革命衛隊人員等，針對平民發動的大規模襲擊尚無先例。但《紐約時報》引述美國外交關係委員會高級研究員Ray Takeyh表示：「以色列某個代理組織在襲擊時失控是完全有可能的。」

根據目前掌握的證據，考慮到襲擊目標和使用的方法，不少分析相信此次襲擊更符合ISIS的手法，尤其是阿富汗地區極端分支的「呼羅珊組織」（Islamic State Khorasan，ISIS-K），很可能就是幕後黑手。2022年，伊朗什葉派聖地發生襲擊致15人死亡，2017年伊朗議會和前最高精神領袖霍梅尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini）的墓地發生爆炸，ISIS自稱對兩次襲擊負責。

不過，由於蘇萊曼尼在國內外樹敵不少，有意見認為其他國內或外國民兵也有可能發動此次襲擊。

中東局勢在今次事件後勢必升溫，圖為 12 月 28 日伊朗德黑蘭，一名婦女在葬禮上手持伊朗革命衛隊高級顧問穆薩維的照片。(Reuters)

前NATO官員：中東戰爭機率升一倍

有分析認為，伊朗的盟友、黎巴嫩真主黨至今都在有限制的採取軍事行動，只在黎巴嫩附近牽制以色列的部隊，堅持沒有直接參與戰鬥。但就在此次襲擊的前一天，哈馬斯副主席薩利赫·阿魯里在黎巴嫩遇襲身亡，美國、伊朗均稱以色列進行了此次襲擊，真主黨表示勢必對此做出回應。

前北約指揮官、退役海軍上將James Stavridis說，事件令「中東爆發地區戰爭的機率從15%上升到30%。」他稱儘管概率仍相對較低，但已經令人不安。

是次連環爆炸案，加上哈瑪斯第二號人物在黎巴嫩遇襲身亡，對於加薩戰爭擴散至整個中東的憂慮正在加劇。

截至目前為止，中東地區仍能避免發生更激烈廣泛的戰爭，但伊朗爆炸案已衝擊全球市場，導致國際油價上漲逾3%。