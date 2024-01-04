羽田JAL飛機起火2隻寵物葬身火海　航空公司規定不能帶寵物逃生

日前日本航空一架客機於羽田機場跑道與海上保安廳DHC-8巡邏機相撞後起火。客機上的367名乘客與12名機組成員全部逃出，不過機上2隻屬於乘客的寵物就不幸葬身火海。消息引起日本網民熱議，有人就指出原來航空公司規定逃生時不能帶寵物逃走？！



日本航空（JAL）一架客機1月2日與海上保安廳飛機相撞起火（新聞截圖）

日本航空（JAL）一架A350型客機1月2日下午5時47分左右降落時，於羽田機場跑道上與海上保安廳飛機相撞起火。保安廳機上6人中5人死亡，而客機所有乘客與機組人員則成功逃生。有不少外媒指客機所有人成功逃生時奇蹟，讚揚機組人員冷靜指示、訓練有素。不過意外發生後，有不少日本網民就關注航班上是否有寵物托運。

（資料圖片/ Getty Images）

據日航所指，當日有2隻乘客托運的寵物，並未能成功救出。消息令不少主人及愛動物的人痛心，指牠們並不是「寵物」而是「家人」，怒指航空公司只將寵物當成貨物。實際上不論JAL、ANA還是國泰航空等航空公司，除導盲犬或輔助犬等服務犬可以進入乘客客艙以外，大部份情況下寵物都會被當成「貨物」處理、需要寄艙。雖然貨倉的濕度溫度、聲響及照明都受到嚴密控制以確保寵物安全舒適，每年全球還是有不少寵物於旅程中後不幸離世。

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而在這種前提下，各航空公司在條款中皆有指明，若發生意外需逃生時，乘客不能攜帶行李。因寵物被視為「貨物」，乘客逃生時亦自然不能帶走。有網民就對此感到不滿，認為各航空公司應改制容許所有寵物同行上機，與嬰兒作同樣處理，意外時可以抱著逃生。

不過有網民指出，不少人都有動物敏感，亦有對動物感到恐懼的人，寵物便溺也有可能對其他乘客造成影響，因此做法並不實際。另外亦有網民指出，即使是容許寵物同行上機的航空公司也規定逃生時不能帶著寵物逃走。航空公司スターフライヤー（STARFLYER）就在條款中講到，緊急用的氧氣並不供寵物使用，逃生時亦需要放下寵物逃走，在所有一般乘客成功離開機艙後最後離開。

雖然STARFLYER網站上並沒有明示原因，有網民就猜測與逃生時不能穿高跟鞋同樣，是因寵物的爪有可能抓破逃生梯，所以才不能帶著逃生。也有不少意見認為，若不願寵物被當成「貨物」或擔心愛寵出現意外，就不應帶著牠們一起出遊。沒有人希望意外發生，但意外難以預計，若不幸失去家人也必定會傷心自責。