阿根廷新政府重申馬島主權要求　籲英國恢復談判

據阿根廷國家通訊社報道，阿根廷外交部1月3日重申對馬爾維納斯群島馬爾維納斯群島（Islas Malvinas，簡稱馬島，英國稱福克蘭群島，Falkland Islands）主權的主張，呼籲恢復雙邊談判，根據聯合國大會相關決議的規定找到解決主權爭端的方案。聲明還強調，阿根廷相信外交渠道是恢復主權的唯一途徑。



阿根廷外交部回顧說，英國於1833年1月3日強行佔領馬島，這一行為違反國際法，從未得到阿根廷方面的同意。自那時起，歷屆阿根廷政府都會重申「對馬爾維納斯群島、南喬治亞群島（South Georgia Islands）、南桑威奇群島（South Sandwich Islands）及其周邊海域合法且不可侵犯的主權權利」。

聲明稱，阿根廷新政府願意恢復與英國的雙邊談判，根據聯合國大會相關決議的規定找到解決馬島主權爭端的方法，「在此框架內，阿根廷希望與英國保持成熟的關係，就所有共同關心的問題開展實質性和建設性的對話，營造有利於恢復談判的信任氛圍。」

阿根廷外交部補充說，包括聯合國大會非殖民化特別委員會、77國集團和中國、南方共同市場、拉美和加勒比國家共同體在內的多個國際機構和組織都支持阿根廷對馬島的主權要求和恢復談判。阿根廷方面相信，外交渠道是恢復主權的唯一途徑。

馬爾維納斯群島在過去近200年間一直是阿根廷和英國之間領土爭端的對象。1982年4月，阿根廷與英國因馬島主權歸屬問題爆發戰爭。這場戰爭以英國勝利告終，但阿根廷一直沒有放棄對馬島主權的要求。

圖為阿根廷總統米萊（Javier Milei）2023年12月12日在阿根廷布宜諾斯艾利斯出席節日活動。（Reuters）

新上任的阿根廷總統米萊（Javier Milei）在競選期間多次承諾，上台後將致力於解決馬島主權爭端。他曾在一次電視選舉辯論中表示：「阿根廷對馬島的主權是不容談判的，馬島上的人是阿根廷人……現在我們必須看看如何讓他們回來，很明顯，戰爭不是解決方法，我們必須盡一切努力通過外交渠道收復島嶼。」

11月19日，米萊接受阿根廷《民族報》（La Nacion）採訪時還說，他建議英國以「類似於1997年香港主權回歸中國的方式」，將馬島的主權移交給阿根廷。

但英國政府始終拒絕與阿根廷進行談判。英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）的發言人堅稱，英國對「福克蘭群島」擁有「無可爭議的主權」，「英國政府將繼續積極捍衛『福克蘭群島』居民的自決權，這個問題在一段時間前已經得到了決定性的解決。」

2022年6月，聯合國舉行公開會議審議馬島問題。聯大非殖民化特別委員會通過一項決議，敦促阿根廷和英國恢復談判，以和平方式解決馬島主權爭端。委員會認為，只有通過談判才能解決馬島問題，「令人遺憾的是，儘管國際社會廣泛支持恢復談判，但大會相關決議仍沒有得到執行。」

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