特朗普總統任內被指涉利益衝突　旗下企業從20國獲利逾780萬美元

美國眾議院的共和黨人對總統拜登（Joe Biden）進行彈劾調查之際，眾議院監督委員會（House of Representatives Oversight Committee）的民主黨籍委員，於1月4日發表長達156頁報告，指前總統特朗普 (Donald Trump) 入主白宮四年期間，其旗下企業從外國政府或官員處獲利至少780萬美元。當中約涉20個國家，包括中國、沙特阿拉伯、土耳其、剛果民主共和國、馬來西亞等。



該報告認為，這些付款違反了美國憲法的「外國薪酬條款」（Foreign Emoluments Clause），該條款禁止包括總統在內的聯邦官員，在未經國會許可下接收外國政府的金錢或禮物。報告又認為，指相關金額可能只是特朗普2017至2021年執政期間，其企業及家人自外國獲利的一小部份。

民主黨報告指涉及外交政策決定

報告指出：「這些國家通常在特朗普旗下房產大手筆花費，包括公寓和酒店住宿上，讓特朗普個人獲利。而總統特朗普則做出與這些國家相關的外交政策決定，對美國產生深遠的影響。」針對民主黨議員的批評，特朗普的競選團隊沒有立即回應。

《華盛頓郵報》報道，報告中所提及的國家，以中國企業支付的550萬美元最多。中國工商銀行（ICBC）是特朗普總統任內，於特朗普大廈（Trump Tower）最大的辦公租戶之一。報告指出，特朗普入主白宮第一年，包括中國工商銀行在內的幾家中國銀行，因與朝鮮的金融關係而受到審查，政府考慮對它們實施制裁，但「時任總統特朗普及其政府，並未對中國工商銀行採取任何正式行動」。

2023年6月13日，美國前總統特朗普（Donald Trump）的支持者，聚集在紐約市曼哈頓的特朗普大廈（Trump Tower）外。（Reuters）

眾議院共和黨人正對拜登進行彈劾調查

該委員會共和黨籍主席科默（James Comer）駁斥該報告內容，批評民主黨人繼續執著於前總統特朗普，情況可笑。科默強調，特朗普擁有合法的生意，但拜登一家沒有。

目前，眾議院的共和黨人正對總統拜登進行彈劾調查，主要針對他的兒子亨特（Hunter Biden）的海外生意，質疑拜登2009年至2017年出任副總統期間，透過兒子的生意令個人及家族不當獲利。白宮已否認拜登有任何不當行為。