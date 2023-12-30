美國大選2024︱兩州禁特朗普參選　美媒：最高法院料讓他「入閘」

美國多州選民向前總統特朗普（Donald Trump）提出法律挑戰，要求禁止他參與州內初選。聯邦最高法院面臨壓力，或須趕在初選前裁定特朗普能否參選。美媒12月29日預料，首席大法官或會尋求達成法律共識，讓他得以保留參選資格。



聯邦最高法院法官團由6名共和黨人及3名民主黨人組成。《紐約時報》29日分析稱，首席大法官羅伯特（John G.Roberts Jr.）會先尋求法律共識，避免法官團在黨派對立下釋憲，亦可能尋求更多手段，令特朗普得以繼續參選，而不討論或推斷他有否參與叛亂。

文章指，法官團可能作出裁定包括：一、國會須先有行動，法院方可介入；二、憲法第十四修正案第三款不適用於總統；三、 特朗普言論受憲法第一修正案保護。

圖為美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）2023年12月19日在艾奧瓦州滑鐵盧（Waterloo）出席競選活動。（Reuters）

哈佛大學法學教授斯特凡諾普洛斯（Nicholas Stephanopoulos）預料，法院會「避免認定特朗普是叛亂分子，因而無法再任總統」。

聖母大學法學教授穆勒（Derek Muller）預計法官團將致力凝聚共識，以達成一致意見，很可能同意特朗普繼續參選。

科羅拉多及緬因州以特朗普涉及2021年國會騷亂為由，相繼禁止他參與初選，其中科羅拉多州共和黨已向聯邦最高法院上訴。該州原告要求法院在1月5日前受理案件，並於2月11日郵遞選票寄出前作出裁決。