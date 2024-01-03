美國男闖科羅拉多最高法院開槍縱火　警：料與特朗普被禁參選無關

美國丹佛市（Denver）一名男子1月2日攜槍闖入科羅拉多州（Colorado）最高法院大樓，在樓梯開槍縱火，逃離後自首被捕。警方指未知疑犯闖入動機，但相信與州最高法院12月禁止前總統特朗普（Donald Trump）參加總統初選一事應該無關。



路透社2日報道，疑犯奧爾森（Brandon Olsen）現年44歲，他當日凌晨約1時多在科羅拉多州司法中心（Ralph L. Carr Colorado Judicial Center，暫譯）附近逃離一宗車禍現場後，開槍打破大樓玻璃，闖入中心。

警方稱，奧爾森入內後先以槍指着一名手無寸鐵的保安，奪走鎖匙，然後走到7樓，在梯間開槍縱火，但火勢迅速被自動灑水系統撲滅。他約凌晨3時向警方自首，期間無意外發生。

圖為奧爾森（Brandon Olsen）檔案照。（丹佛市警方）

科羅拉多州最高法院2023年12月作出裁決，指特朗普在2021年1月6日煽動支持者襲擊國會，因此根據美國憲法禁止參與叛亂者擔任公職的條款，剝奪他的參選資格。該院法官隨即成為騷擾及威脅的潛在目標。

警方發聲明稱，初步調查顯示，闖入事件「很可能」與針對法官的威脅無關。