美國指有中國公司涉及中國維吾爾族和其他少數民族的強迫勞動行為,以此為由在12月8日宣布限制進口包括3間中國公司的產品。



這些生產從糖、網絡變壓器到紗線等各種產品的公司將被添加到《防止強迫維吾爾人勞動法》(Uyghur Forced Labor Prevention Act,UFLPA)實體清單中。

最新被列入名單的包括新中糧糖業控股股份有限公司(COFCO Sugar Holdings Co. Ltd.)、四川經緯達科技集團有限公司(Sichuan Jingweida Technology Group Co, Ltd.)、安徽新雅新材料有限公司(Anhui Xinya New Materials Co, Ltd.)。

美國總統拜登(Joe Biden)2021年12月23日簽署UFLPA的法案後,它2022年6月21日生效。它禁止將包括在中國新疆維吾爾自治區生產的商品進口至美國,除非進口商能提供明確以及令人信服的證據,證明這些商品不是通過強迫勞動生產。

前述3間公司被列入名單後,受制裁的企業總數達到30間。