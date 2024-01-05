百事可樂產品加價　家樂福歐洲多國分店停售

連鎖超市家樂福（Carrefour）1月4日宣布，由於百事可樂公司（PepsiCo）的產品變得太昂貴，因此決定在法國、意大利、西班牙及比利時的分店停售有關產品。



路透社報道，家樂福的發言人表示，由4日起，該四個歐洲國家分店的百事可樂產品貨架上將會貼有「產品不合理加價」而不會補貨的告示，預計有9000間分店受影響。

報道提到，巴黎十六區的一間家樂福內，七喜（7Up）及Cheetos等百事產品從貨架上消失，不過百事可樂仍然有售，惟旁邊就有「不會補貨」的告示。當地顧客普遍認同家樂福的做法，指這些都是太貴兼可以不買的產品。

家樂福不滿百事產品價格加幅，因此在法國及西班牙等地的分店停售有關產品。圖為1月4日，巴黎一間分店內的貨架上再沒有七喜，並貼上「因為不合理加幅而停售」的告示。. （REUTERS）

百事在去年10月稱，需求雖上漲但呈放緩迹象，因此計劃在今年「稍為」上調產品價格。而對於家樂福的決定，百事表示已與對方討論多個月，強調會繼續會展示誠意，嘗試確保產品可以出售。

受到通脹影響，不少產品價格急升。德國及比利時等國的雜貨零售商曾採取類似家樂福的措施，作為談判產品價格加幅的策略，而法國政府則嚴格監管零售市場，迫使超市每年只准與食品及飲品製造商討論價格一次，並要求雙方提早兩個月、於1月完成談判，以減低通脹情況。