法國要求食品商控制價格　批評雀巢及百事等巨企拒配合

法國政府為遏制通脹，要求食品零售商和供應商控制價格。財政部長勒梅爾（Bruno Le Maire）31日表示，與75家大型零售商和生產商的代表進行2天會談後，業界已承諾凍結或降低5,000種日常用品的價格。但他特別指出，聯合利華（Unilever）、雀巢（Nestle）和百事可樂（PepsiCo）等跨國巨頭，並未配合協議。



勒梅爾表示，業界除已同意凍結或降低部份產品價格外，還同意將最初擬定明年進行的年度價格談判提前至9月舉行，預計將持續到10月中旬，並於明年1月份開始降價。

勒梅爾點名批評，聯合利華、雀巢和百事可樂等公司屬大型跨國企業，應該有更大承擔。此外，他指如果供應商降價後，零售商沒有跟隨減價，可能會受到處罰。他又強調，反欺詐機構將進行檢查，以確保零售商和生產商遵守承諾。

勒梅爾6月也曾與75家零售商和供應商達成協議，以求降低數百種產品的價格。但他日前承認，只有不到一半企業願意配合，因此又召開新的會議。

與英國一樣，法國的食品通脹持續高於10%。據法國31日公布的8月份數據顯示，儘管食品通脹率已連續第5個月回落，但仍處於11.1%的水平，幾乎是整體通脹率的2倍。受生活成本上漲影響，不少消費者被迫削減必需品的購買量。