以色列國防部長發布作戰「第3階段願景」　未提由誰接管加沙

以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）在1月4日公開了未來加沙的計劃，表明將開始新的階段，「哈馬斯將不再控制加沙地帶，對以色列公民不構成安全威脅」，但未表明是由誰控制加沙。



加蘭特發布的文件名叫「戰爭第3階段願景」，文件表明願景計劃是加蘭特的個人意見，而不是官方政策，官方政仍需由以色列戰爭和安全內閣確定。計劃概述了今後以軍的目標，並觸及戰事結束後的情況。

計劃在表示在新的階段，以軍將轉變為一種規模較小的「戰鬥方法」，同時繼續在該地區南部與哈馬斯作戰，直到要停止為止。文件表示戰鬥的目標是「哈馬斯將不再控制加沙地帶，對以色列公民不構成安全威脅」，但未具體說明是否由巴勒斯坦機構接管該地區的治理，同時未說明是否允許居住加沙北部的居民回家。

圖為1月4日，以軍坦克在加沙被摧毀的城市執行任務。（Reuters）

計劃並未說明新方案與當前行動的區別，計劃概要亦似乎與以色列目前的方針並無大分別。

以色列國家安全部長本‧格維爾（Itamar Ben-Gvir）在１月１日呼籲以色列定居者在戰爭結束後前往加沙殖民，並提出「鼓勵巴勒斯坦人移民」使居住加沙的巴人離開。《以色列時報》3日報道指政府已秘密與多國商討，接收遷離加沙的巴人。這呼籲引來了阿拉伯國家以及美國的譴責。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）1月4日再次出訪土耳其、沙特、約旦、卡塔爾等中東多國，加沙戰爭及未來料將成為此行的討論重點。