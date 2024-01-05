槍殺女友判因13年　南非「刀片跑手」獲准假釋

南非「刀片跑手」皮斯托留斯（Oscar Pistorius）2013年情人節在家中開槍將女友殺死，當地法院2017年判處入獄13年年，他2023年11申請假釋獲批，他2024年1月5日結束多年牢獄生涯。他已在獄中服刑8.5年，以及在家中軟禁7個月。



皮斯托留斯的律師並沒即時就其當事人獲釋回應路透社的置評請求。

南非懲教部門2023年11月稱他已完成逾半刑期，可以獲釋。

皮斯托留斯出獄後，將會與其他假釋人士一樣受到監視，直到刑期屆滿為止。如他在假釋期間有意遷居或尋找工作，需要先通知當局。

斯廷坎普家族稱，作為假釋條件的一部份，皮斯托留斯被要求繼續接受憤怒管理治療以及參加有關性別暴力的課程。

南非「刀片跑手」皮斯托留斯（Oscar Pistorius）2014年10月15日就槍殺女友案件出庭應訊後，離開比勒陀利亞法院。（Reuters）

現年37歲的皮斯托留斯在2013年情人節那天，於他位於比勒陀利亞的家中，向着已上鎖的浴室門開了4槍，浴室內他的模特兒女友斯廷坎普（Reeva Steenkamp）中槍身亡。他堅稱以為有賊入屋，才會誤殺女友。

南非法院在2014年裁定他刑事殺人罪成，監禁6年，但經過檢察部門上訴後，法院2017年改判他謀殺罪名成立，刑期加至13年。

南非「刀片跑手」皮斯托留斯（Oscar Pistorius）2013年2月14日在家中開槍將女友斯廷坎普（Reeva Steenkamp）殺死。2014年10月15日女死者父母進入比勒陀利亞（Pretoria）高等法院聽取判決。斯廷坎普的父親表現傷心，需由妻子安慰。（Reuters）

皮斯托留斯曾2023年較早時申請假釋，惟假釋委員會當時指皮斯托留斯仍未完成提早放監的最低刑期，因此駁回對方申請。

皮斯托留斯11個月大時，因天生沒有腓骨，雙腿被截肢，但他長大後以碳纖維義肢參與田徑賽事，並殺入2012年倫敦奧運400米跑的準決賽，其表現震驚全球，為他帶來豐厚的合約和贊助，亦成為啟發無數人的楷模。