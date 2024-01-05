日本地震｜賑災是「企業使命」　山崎麵包低調送災區麵包獲讚

日本石川縣能登地區1月1日發生7.6級強烈地震，造成最少92死亡。多幢房至在地震中被毀，居民無家可歸。就在這個時候，一間企業低調地伸出援手，把一箱箱的麵包運往災區分發居民，獲得了日本網民掌聲。而這間麵包店香港人都認識——山崎麵包。



石川縣官方X（前稱Twitter）在1月3日發布了影片和照片，顯示一輛貨車把一箱箱的救援物資送到災區，自衛隊成員忙於搬箱作業，準備分發居民。而這架車，正是日本山崎麵包的貨車。

圖為1月3日，石川縣發生大地震後兩天，自衛隊成員正把山崎麵包運來的麵包搬下車，準備分發。（Reuters）

不少網民對山崎麵包的贈送表示了感謝，讚賞其反應快速、無私捐獻，甚至有網民大喊「感激流涕」，「是社會企業典範」，讓山崎麵包一度成為討論焦點。有趣的是在山崎麵包的官方X上，未有找到任何相關貼文及賑災告示。

事實山崎麵包這種低調贈送物資已非首次，在過去的熊本地震、新潟縣中越地震、阪神淡路大地震等，山崎麵包都是第一批把物資送往災區的公司。在2016年10月21日發生的鳥取地震時，山崎麵包在翌日已把1500個果子麵包送抵災區。在2011年311大地震後，在翌日已把60萬個麵包送往災區，直到同年11月避難所關閉前更是贈送了總計1500萬個麵包、800萬個飯團。

山崎麵包會如此「佛心」每次災難都會樂於捐贈物資，與現任社長，82歲的飯島延浩的經歷有關。1972年，山崎麵包當時最大的武藏野製包工場發生大火，全幢建築焚毀，幸得當時周邊的工場提供協助，讓山崎麵包的經營能持續下去。當時仍是董事的飯島延浩決定要樹立「食品企業協助賑災責任」，讓山崎麵包永遠站在賑災最前線。

被問道山崎麵包這次對能登地震的支援，山崎麵包代表表示：「我們沒有水沒有火，但在緊急情況下我們認為要把直接食用的麵包盡快送到現場是我們的使命。」