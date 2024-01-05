學生竟認為「釣魚島屬於日本」　台灣學者憂心下一代失去歷史意識

長期關注台灣課綱與教科書中釣魚島（釣魚台）教育問題的「釣魚台教育協會」（簡稱「釣教協」）1月4日舉辦座談會，座談內容聚焦於台灣現行課綱及其所指導的教科書教育下，台灣的下一代、下下一代會被教育成沒有歷史、失去對釣魚島領土主權意識的人。



「釣教協」常務理事陳美霞報告，主辦單位以兩年時間分析台灣現行課綱與各版本教科書的問題，她指出其中有六大問題，包括過份簡略、棄主權、去歷史、無漁化／無魚化、「反中」意識形態化、知識扁平化。並且與日本釣魚島（日稱尖閣諸島）教育、韓國的獨島教育相比，台灣課綱與教科書中的釣魚島教育非常軟弱無力、甚至自失主權立場。

曾任台灣宜蘭蘇澳鎮鎮長的南方澳南天宮主委林棋山表示，早期在釣魚島海域捕魚可以自由自在地登島休憩、補給、避風等等，但後來日本單方面宣稱其200浬經濟海域後，就開始在這片海域驅趕台灣的漁民，不但罰款，還會沒收台灣漁船的漁具和漁獲。台灣漁民被日本欺壓至此，竟然還有一位前總統說釣魚島是日本的，他認為作為台灣的漁民真的很可憐。他也感嘆，這幾年來，台灣政府無所作為，一旦台灣民間沒有抗爭，日本就對釣魚島蠢蠢欲動，甚至企圖篡改名稱。他認為，只有透過教育把完整的領土與主權觀念灌輸給台灣下一代，才能夠真正保護釣魚島。

台灣師範大學東亞所退休教授潘朝陽舉出種種歷史文獻，從中國、日本、琉球等不同的角度，都指出釣魚島是屬於中國的領土，日本是強詞奪理。他又指出，台灣「108課綱」是邪惡無恥的課綱，內容敘述故意寫得很平衡、中性，而且使用「台灣」一詞，故意跟中國大陸對立起來。

台灣環保署前署長魏國彥說，自從美國正式把釣魚島的行政管轄權交給日本後，日本就想要在此分一杯羹，台灣則被迫退出探勘工作。魏國彥說，「主權不要，漁權、油權、氣權通通都沒有了，我們一定要有骨氣才行」。

「中華青雁和平教育基金會」兩岸事務副主任孫揚明認為，民進黨為了遂行其台獨意識形態，一定要淡化釣魚島主權，要讓台灣人與以前的歷史完全切斷，這是一個肆意要台灣民眾忘記歷史的過程。他指出，現在民進黨政府的立法院長說不要廉恥，台灣民眾也不需要為民進黨的不廉且無恥遮遮掩掩。孫揚明說，他最擔心有一天，這種教育方式就像父母親從小拿鴉片餵小孩，長大後跟他說鴉片有毒不讓他們吃，但他們是完全無法接受的，後果極其悲慘。

香港理工大學助理教授李鎮邦指出，美國透過操控意識形態遂行其宰制世界的意志，透過大眾媒體、民主程序、高等教育、壟斷全球價值鏈和商品鏈等等手段達到控制全世界的目的，使得全世界都為核心國家美國服務，而不是真正為自己的國家和人民在服務。在台灣，「去中化」也是一種意識形態運動。在他看來，台灣目前無恥、無德的教育是為了服務帝國的利益而教，培養美、日的協力者，或者在台灣繼續作為意識形態的守門人，「這種教育完全不知為何而教？為誰而教？」

台灣北一女國文教師區桂芝接着發言，她強調在先天缺陷的「108課綱」中，以議題建構的歷史教科書，完全不見與釣魚島相關的討論；在強調公民素養的公民課本中，也不見攸關漁民權益的漁權、生存權及台灣尊嚴的探索。在國文大量的白話文文學作品中，碰上與「保釣」相關的作者，國文老師對作者的介紹十分困難，因為同學對「保釣運動」一無所知。她指出，課堂上同學完全缺乏相關先備知識，甚至在寫「保釣文學」的相關作業時，竟推導出「釣魚島屬於日本」的錯誤結論，令人錯愕、痛心。區桂芝請最「在意」台灣主權與尊嚴的執政黨，「告訴我們為什麼？賴（清德）副總統打算向日本讓渡釣魚台領土與漁權嗎？」

台灣知名農運詩人詹澈現場發言，他說民進黨要把釣魚島問題模糊化，台灣才有可能「去中化」、遂行台獨。除了歷史，他們也利用學者混淆語言、民族起源等面向，想用台灣來拖住中國，讓兩岸無法共好，這就是美國的大戰略。詹澈說，原本漁民投入保釣是為了生存，不想捲入政治，「但現在漁民終於明白，沒有主權就沒有漁權」。

座談會由台灣東吳大學前校長劉源俊主持，主辦單位表示，將從民間方向持續推動教育工作，把正確的釣魚島相關的歷史、地理，乃至法理、地質科學等內容，透過繪本、紀實短片、小戲、研討會等多元方式教育台灣社會，由人民自我掌握教育的權利。