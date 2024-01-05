日本「裸體攝影大師」篠山紀信病逝　宮澤理惠全裸寫真集紅遍亞洲

日本知名攝影大師篠山紀信4日於東京一間醫院離世，享壽83歲。據日媒引述業界人士說法，他長期患有慢性病，4日病情突然惡化，緊急送醫後仍不治，死因尚未明確。



綜合多家日媒報導，篠山紀信在身體惡化前，體力還十分充沛，但2023年底開始感到身體不適，加上本身長期患有慢性疾病，據多名藝術、娛樂圈業界人士說法，他的病情4日突然急遽惡化，送往東京一家醫院醫治後仍不幸離世。

拍過約翰連儂等無數巨星 宮澤理惠露毛寫真銷量至今無人能破（點圖放大看篠山紀信的攝影作品）：

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宮澤理惠出道30多年，從少女偶像變成實力派女星，年輕時拍攝全裸露毛寫真《Santa Fe》爆紅全亞洲，暢銷155萬冊，至今無人能破紀錄。

而當時為該本寫真集掌鏡的人，就是攝影大師篠山紀信，他生前受訪曾說：「裸體曾被視為私密的事物，但這本書或許改變了全國的偏見。我從未說過裸體這個詞，是社會創造了這個類別。」

篠山紀信的妻子是69歲歌手南沙織，次子是40歲男演員篠山輝信。

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他生前是始終領先於時代的攝影大師，於1991年拍攝樋口可南子攝影集《water fruit》，首次在日本解禁了被視為禁忌的裸體攝影。同年，他替宮澤理惠拍攝裸露寫真，再度掀起極高話題。

此外，他的拍攝主題十分多元，從建築、都市到歌舞伎演員都有所涉獵。

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