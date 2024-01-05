日本岐阜縣農場爆發禽流感　撲殺5萬雞防傳染

日本農林水產部說，岐阜縣一個農場星期五（1月5日）確認發生高致病性禽流感疫情。



新華社報道，這是日本中部地區在從2023年秋冬季節開始的禽流感流行季爆發的第一宗疫情，也是全國在此禽流感季報告的第六宗疫情。

農林水產部星期五發布新聞公報稱，發生禽流感的農場位於岐阜縣山縣市，農場共飼養約5萬隻肉雞。岐阜縣有關部門4日接到農場家禽死亡數字增加的報告，隨即對農場進行了檢查，檢測結果確認死禽感染了高致病性禽流感病毒。

農林水產部說，將撲殺這個農場飼養的所有家禽並焚燒掩埋，並將農場周邊半徑3公里以內範圍劃為「移動限制區域」，半徑3至10公里範圍劃為「搬出限制區域」。對「移動限制區域」內農場，要盡快實施檢查，以確認是否有禽流感發生。

根據日本《家畜傳染病預防法》，確認發生高致病性禽流感後要設置「移動限制區域」和「搬出限制區域」。「移動限制區域」內的家禽屍體、有可能導致病原體擴散的物品等都限制移動，「搬出限制區域」內農場的禽類和蛋類產品不能運輸到區域外。

農林水產部說，為防止疫情擴大，將在發生疫情農場周邊強化消毒措施，在主要道路設置消毒點，並向當地派遣流行病學調查小組進行調查。

本文獲《聯合早報》授權轉載

