呼應美國說法 烏克蘭指俄羅斯首射朝鮮製導彈
撰文：許懿安 張子傑
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烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）1月5日稱，俄羅斯首次使用朝鮮提供的導彈襲擊烏克蘭，這呼籲美國政府4日的說法。美國4日引述已解密的情報作出有關指控。
波多利亞克社交媒體X寫道：「（俄朝）不再有任何掩飾……作為其完全的種族滅絕戰爭的一部份，俄羅斯首次用來自朝鮮的導彈襲擊烏克蘭領土。」不過他並無提供證據。
俄羅斯未即時回應指控。
烏克蘭官媒5日較早時引述哈爾科夫州長的話說，在俄羅斯境外生產的飛彈已於12月底和1月初發射到哈爾科夫州。這個州位於烏克蘭東北部。
哈爾科夫州檢察官稱，他們正在對俄軍2日發射至當地會的3枚飛彈的來源國進行調查。他們的聲明沒有點名朝鮮。
美國白宮1月4日引用最新解密的情報指，朝鮮最近曾向俄羅斯提供彈道導彈及發射器，用於俄烏戰爭。
白宮國家安全委員會（NSC）發言人柯比（John Kirby）表示，美國會就有關問題向聯合國安理會上提出。他形容朝鮮向俄羅斯提供軍備，是明顯及令人憂慮的升溫情況，華府會為此作出進一步制裁。
韓聯社較早前亦提到，一名美國官員指，俄羅斯受制於華府的制裁及出口管制，在世界舞台持續變得孤立，因此莫斯科方面被迫向意見相近的國家尋求軍備，而朝鮮就是其中之一。
該名官員指，根據所得資料，朝鮮向俄羅斯供應彈道導彈發射器及數十枚導彈。而《華爾街日報》引述多名官員報道，朝鮮在過去數週將短程彈道導彈運往俄羅斯東部。
另外柯比提到，伊朗雖然沒有向俄羅斯供應短程導彈，但華府相信莫斯科方面有意向伊朗購入導彈系統。