呼應美國說法　烏克蘭指俄羅斯首射朝鮮製導彈

烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）1月5日稱，俄羅斯首次使用朝鮮提供的導彈襲擊烏克蘭，這呼籲美國政府4日的說法。美國4日引述已解密的情報作出有關指控。



波多利亞克社交媒體X寫道：「（俄朝）不再有任何掩飾……作為其完全的種族滅絕戰爭的一部份，俄羅斯首次用來自朝鮮的導彈襲擊烏克蘭領土。」不過他並無提供證據。

俄羅斯未即時回應指控。

圖為2024年1月2日，身在烏克蘭哈爾科夫市中心一名拆彈小組成員在哈爾科夫一個災場中工作，他身旁有一枚來歷不明的導彈殘骸。（Reuters）

烏克蘭官媒5日較早時引述哈爾科夫州長的話說，在俄羅斯境外生產的飛彈已於12月底和1月初發射到哈爾科夫州。這個州位於烏克蘭東北部。

哈爾科夫州檢察官稱，他們正在對俄軍2日發射至當地會的3枚飛彈的來源國進行調查。他們的聲明沒有點名朝鮮。

烏克蘭局勢：圖為2024年1月2日，身在烏克蘭哈爾科夫市中心一名拆彈小組成員在哈爾科夫一個災場中工作，他身旁有一枚來歷不明的導彈殘骸。（Reuters）

美國白宮1月4日引用最新解密的情報指，朝鮮最近曾向俄羅斯提供彈道導彈及發射器，用於俄烏戰爭。

白宮國家安全委員會（NSC）發言人柯比（John Kirby）表示，美國會就有關問題向聯合國安理會上提出。他形容朝鮮向俄羅斯提供軍備，是明顯及令人憂慮的升溫情況，華府會為此作出進一步制裁。

韓聯社較早前亦提到，一名美國官員指，俄羅斯受制於華府的制裁及出口管制，在世界舞台持續變得孤立，因此莫斯科方面被迫向意見相近的國家尋求軍備，而朝鮮就是其中之一。

朝中社於2023年8月14 日發布了多張未註明日期的照片，顯示朝鮮領導人金正恩參觀包括戰生產略導彈的主要軍工廠。（路透社）

該名官員指，根據所得資料，朝鮮向俄羅斯供應彈道導彈發射器及數十枚導彈。而《華爾街日報》引述多名官員報道，朝鮮在過去數週將短程彈道導彈運往俄羅斯東部。

另外柯比提到，伊朗雖然沒有向俄羅斯供應短程導彈，但華府相信莫斯科方面有意向伊朗購入導彈系統。