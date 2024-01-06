美國男子涉性侵　詐死藏身蘇格蘭遭斷正　終被引渡回國

美國一名涉及性侵官非的男子詐死逃往蘇格蘭，卻因為在2021年底感染新冠肺炎而暴露真正身份，最終在1月5日被引渡回國。



英國廣播公司（BBC）報道，蘇格蘭警方表示，現年36歲的阿拉維爾迪揚（Nicholas Alahverdian）、又名羅西（Nicholas Rossi）在5日乘坐私人飛機離開愛丁堡（Edinburgh），引渡返回美國。

阿拉維爾迪揚被指2008年在猶他州（Utah）居住期間，化名羅西於網上社交平台MySpace與一名21歲女子發展感情關係，兩人其後分手，他訛稱向女方還錢，但卻在自己家中性侵事主。

檢察部門當年起訴他兩項性罪行，但他一直以不同身份生活。直到2018年，猶他州檢察部門再次調查這宗懸案時，發現他的DNA與俄亥俄州（Ohio）一宗性侵案的資料吻合。

阿拉維爾迪揚多年來一直批評羅德島政府的兒童及青年部門，並曾到州議會作供，稱自己在兒童院內遭受性侵及虐待。他在2020年表示患上末期非霍奇金氏淋巴瘤（Non-Hodgkin lymphoma），而且只有數週性命。同年2月29日網上傳出他的訃聞，但惹來他的前寄養家庭、律師及警方的質疑。

美國男子阿拉維爾迪揚（Nicholas Alahverdian）、又名羅西（Nicholas Rossi）涉性侵案件後詐死逃往蘇格蘭，但因為感染新冠肺炎入院留醫時遭揭發身份，最終被引渡返國。圖為他在2023年7月12日在蘇格蘭愛丁堡法院出席引渡聆訊。（Getty Images）

不過他在2021年12月因為感染新冠肺炎並出現嚴重病徵，被送到格拉斯哥（Glasgow）一間醫院接受治療時，當局發現他的紋身及指紋與美國的通緝犯資料庫吻合，於是將他拘捕。

阿拉維爾迪揚否認自己被通緝，辯稱自己留院昏迷時遭嫁禍，而他在去年12月14日被蘇格蘭法院駁回最後上訴後，將需要回國面對官司。