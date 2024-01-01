以神之名︱韓國80歲邪教牧師李載祿去世　生前性侵9信徒判刑16年

韓國「萬民中央教會」牧師李載祿2023年12月31日去世，終年80歲，他生前因性侵9名女信徒判囚16年，至2023年初確診大腸癌末期，獲准暫停執行刑期、短暫出獄。聚焦韓國邪教問題的Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》曾講述其爭議。



韓媒《朝鮮日報》1月1日報道，李載祿的女兒、「萬民中央教會」代理會長李秀珍在12月31日直播的網上禮拜內表示，李載祿在12月31日早上11時左右去世，未有透露其具體死亡原因。

萬民中央教會本來有約13萬名信徒。李載祿被指性侵9名女信徒共逾40次，他2019年被判監16年，在大邱監獄服刑。

韓聯社2023年初報道，李載祿2023年1月獲准以健康問題為由暫停執行刑期，並已申請延長暫停執行刑期的時間。

在紀錄片《以神之名》中，李載祿被指控以「聖靈之火淨化心靈」對信徒洗腦，聲稱自己能醫治眾多疾病。他會把信徒分為五個層級，然後以各種名義舉辦捐獻活動，以信徒捐獻多少金錢來決定層級。

李載祿更會售賣「務安甜水」，聲稱有治癒功能，只要喝下或者塗抹在身上會體驗到「奇蹟」。

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