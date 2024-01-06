Tesla在中國緊急召回超過160萬輛電動車

中國國家市場監督管理總局網站1月5日公布，美國電動車生產商特斯拉（Tesla）（上海）有限公司、特斯拉汽車（北京）有限公司召回部份進口及國產電動車。



特斯拉（上海）有限公司、特斯拉汽車（北京）有限公司根據《缺陷汽車產品召回管理條例》和《缺陷汽車產品召回管理條例實施辦法》的要求，向中國國家市場監督管理總局備案召回計劃。

自1月5日起，召回生產日期在2022年10月26日至2023年11月16日期間的部份進口Model S和Model X電動車，共7538輛。

本次召回範圍內的車輛因車門解鎖邏輯控制問題，在發生碰撞時，非碰撞側車門鎖閂可能從鎖扣上脫離，使車門處於非鎖緊狀態，有安全隱患。

特斯拉汽車（北京）有限公司將通過汽車遠程升級（OTA）科技，為召回範圍內的車輛免費升級軟件，防止車輛碰撞過程中車門鎖閂與鎖扣脫離。用戶無需到店即可完成軟件升級。對於無法通過汽車遠程升級（OTA）科技實施召回的車輛，特斯拉汽車（北京）有限公司將通過特斯拉服務中心聯繫相關用戶，為車輛免費升級軟件，以消除安全隱患。

應急處置措施為建議用戶在車輛召回實施前，謹慎駕駛車輛；在收到召回軟件更新通知後，盡快升級車輛軟件。

2023年6月16日美國富豪馬斯克（Elon Musk）在巴黎出席法國新創展Viva Technology的會議。（Reuters）

自1月5日起，召回生產日期在2014年8月26日至2023年12月20日期間的部份進口Model S、Model X、Model 3及國產Model 3、Model Y電動汽車，共1610105輛。

本次召回範圍內的車輛，在自動輔助轉向功能開啟情況下，駕駛員可能誤用2級組合駕駛輔助功能，增加車輛發生碰撞的風險，有安全隱患。