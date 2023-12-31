Tesla「最堅硬」Cybertruck全球首宗車禍　豐田全毀但Tesla無傷

撰文：中天新聞網
出版：更新：

Tesla（特斯拉）公司推出的「鐵甲」純電動農夫車Cybertruck傳出全球首次意外。Cybertruck外形獨特且科幻，一直被視為相當堅固，而這次的車禍似乎證明了這一點。

美國加州一輛Cybertruck與一輛豐田Corolla發生碰撞事故，豐田前端被撞爛，而Cybertruck司機僅受輕傷。

專家曾警告Cybertruck設計會對其他車輛和行人造成危險　點圖放大瀏覽相關照片：

+8
Tesla特斯拉Model Y高速公路上「軚盤脫落」　車主1招獲賠新車意大利超跑車禍　法拉利狂撼林寶堅尼2死　印度富商遭控殺人法拉利撞成「一堆廢鐵」燒到全毀　仍以約1500萬港元天價拍賣成交

根據美國加州公路巡邏隊（CHP） 提供的報告，當地時間28日下午2點左右，在加州帕洛阿爾託的35號州際公路發生一起汽車追撞。

一輛豐田Corolla向南行駛時失控撞上邊坡，然後又轉向道路，越過雙黃線，與迎面駛來的一輛特斯拉Cybertruck相撞。

從Reddit論壇上流傳的圖片可以看到，豐田Corolla遭受嚴重損壞，前端凹陷，引擎蓋打開，不過17歲的司機毫髮無傷。

而特斯拉Cybertruck的被撞擊部份僅看見擦傷，車身完整無缺，司機亦僅受輕傷，但拒絕到醫院治療。

【延伸閱讀】美感超越法拉利的De Tomaso P72　賽道用底盤　內籠奢華如Hermès（點圖放大瀏覽）：

+18

根據初步事故報告，Cybertruck車上有載有3人，當時似乎並未在自動駕駛模式下行駛。

特斯拉第一批Cyber​​truck於11月底交付給客戶，距離最初發布日期已近兩年，Cyber​​truck的上市也代表著特斯拉首次進入農夫車市場。

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）在11月30日於奧斯汀舉行的發布會上透過一系列特技展示Cyber​​truck的不銹鋼防彈車身以及防砸車窗。

不過安全專家警告說，Cybertruck的棱角設計和鋼製外觀可能會對其他車輛和行人造成危險。

【延伸閱讀】70年來車迷最愛的7款法拉利　擁有意義大於車價本身（點圖放大瀏覽）：

+9

前公路安全保險協會負責人阿德里安·倫德（Adrian Lund）表示：「最大的問題是，如果他們真的使用厚不銹鋼使車輛的外殼變得非常堅硬，那麼當人們用頭撞到它時，就會造成巨大的傷害。」

不過馬斯克本月在X上發文駁斥了類似的安全擔憂：「我們非常有信心，Cyber​​truck 比其他卡車更安全，無論是對乘客還是行人來說都是如此。」目前針對此起事故特斯拉並未回應。

Tesla Model Y各地差價竟達49萬元　香港全球第4貴　內地日本都抵美國5歲男童開車上高速公路去加州買林寶堅尼　遭警察截停美國媽媽送Tesla作生日禮物　女兒崩潰怒罵：為何不是BenzTesla Model S超速自撞兩死案　美法庭判決出爐：特斯拉負1％責任Tesla馬斯克貴為全球首富卻無家可歸？　原來他到處求朋友收留Tesla App更新後爆死機事故　多名車主愛車一度被鎖　馬斯克道歉

延伸閱讀：

影/揪心！他搭車突崩潰痛哭　乘客被驚醒一問才知「22歲兒騎車遇死劫」

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

Tesla「最堅硬」Cybertruck全球首宗車禍　豐田全毀但Tesla無傷媒體指Tesla機械人襲工程師　馬斯克斥無恥：肇事者另有其「人」Tesla因應自動駕駛問題　召回全美國逾200萬輛車Elon Musk稱未來前10大車企Tesla排第一　後面9位全來自中國
Tesla
Elon Musk
電動車
無人車
熱話
中天新聞網