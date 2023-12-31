Tesla「最堅硬」Cybertruck全球首宗車禍　豐田全毀但Tesla無傷

Tesla（特斯拉）公司推出的「鐵甲」純電動農夫車Cybertruck傳出全球首次意外。Cybertruck外形獨特且科幻，一直被視為相當堅固，而這次的車禍似乎證明了這一點。



美國加州一輛Cybertruck與一輛豐田Corolla發生碰撞事故，豐田前端被撞爛，而Cybertruck司機僅受輕傷。

專家曾警告Cybertruck設計會對其他車輛和行人造成危險 點圖放大瀏覽相關照片：

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根據美國加州公路巡邏隊（CHP） 提供的報告，當地時間28日下午2點左右，在加州帕洛阿爾託的35號州際公路發生一起汽車追撞。

一輛豐田Corolla向南行駛時失控撞上邊坡，然後又轉向道路，越過雙黃線，與迎面駛來的一輛特斯拉Cybertruck相撞。

從Reddit論壇上流傳的圖片可以看到，豐田Corolla遭受嚴重損壞，前端凹陷，引擎蓋打開，不過17歲的司機毫髮無傷。

而特斯拉Cybertruck的被撞擊部份僅看見擦傷，車身完整無缺，司機亦僅受輕傷，但拒絕到醫院治療。

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根據初步事故報告，Cybertruck車上有載有3人，當時似乎並未在自動駕駛模式下行駛。

特斯拉第一批Cyber​​truck於11月底交付給客戶，距離最初發布日期已近兩年，Cyber​​truck的上市也代表著特斯拉首次進入農夫車市場。

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）在11月30日於奧斯汀舉行的發布會上透過一系列特技展示Cyber​​truck的不銹鋼防彈車身以及防砸車窗。

不過安全專家警告說，Cybertruck的棱角設計和鋼製外觀可能會對其他車輛和行人造成危險。

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前公路安全保險協會負責人阿德里安·倫德（Adrian Lund）表示：「最大的問題是，如果他們真的使用厚不銹鋼使車輛的外殼變得非常堅硬，那麼當人們用頭撞到它時，就會造成巨大的傷害。」

不過馬斯克本月在X上發文駁斥了類似的安全擔憂：「我們非常有信心，Cyber​​truck 比其他卡車更安全，無論是對乘客還是行人來說都是如此。」目前針對此起事故特斯拉並未回應。

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