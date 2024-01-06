日本地震｜石川縣志賀核電站受損　比已公布資訊嚴重

日本石川縣能登地區1月1日發生7.6級地震。日本北陸電力公司5日承認，在地震中，位於石川縣的志賀核電站受損情況比此前公布的嚴重，其中相關設備的漏油量是原先公布的5倍多。但公司稱有關情況不會影響核電站安全。



北陸電力公司此前表示，受地震影響，志賀核電站1號、2號機組外部電源2部變壓器受損，其中2號機組外部電源一部變壓器漏油約3500升，部份外部電源系統無法使用。

北陸電力公司在5日的記者會上表示，實際漏油多達1.98萬升，而外部電源系統何時修復尚未可知。

公司5日還宣布，志賀核電站2號機組另一部變壓器也發現漏油約100升。此外，1號機組核反應堆建築周邊發現多處地面下陷的情況。

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新華社6日稱，受福島核電站事故等影響，志賀核電站自2011年3月以來一直未重啟。2016年，日本原子能規制委員會專家組認為志賀核電站核反應堆建築下方斷層可能為「活動斷層」，不適合重啟。但在2023年3月，原子能規制委員會推翻專家組判斷，稱「不存在活動斷層」。日媒認為，此次能登半島強震帶來的影響將使志賀核電站重啟問題再陷爭議。