日本地震｜災害不但重創能登半島　全國或面臨8000億日圓經濟損失

日本能登半島地震遭破壞的情況比當局初步預估的嚴重，造成的經濟損失可能超過8000億日圓（約432億港元)。首相岸田文雄考慮將事故升級為「特大災害」，與2011年東日本的「311大地震」以及1995年的阪神大地震同級。



據時事通訊社，岸田政府星期六（1月6日）召開第五次災區政策會議，呼籲各部門儘快對災區的受損情況展開調查，並透露考慮把能登半島地震指定為「特大災害」。

岸田說：「從受災規模來看，事態嚴重，必須將災害等級提升為特大災害。在這之前，須加緊勘察受災情況。」

《讀賣新聞》根據石川縣重災區輪島市和珠洲市的航拍照片，統計石川縣有100多處山泥傾瀉，震區的道路被泥沙阻擋，妨礙物資送往災區。

輪島地區受災老人多，許多人無家可歸，有的只能住在車上。由於斷水，當地的醫院也陷入癱瘓。《朝日新聞》報道稱，當地避難所尚未收到救援物資，許多災民連換洗的衣服也沒有，煤油存量也日漸減少。此外，當地年輕人口少，所以缺乏人手搬運賑災物資。

日本當局已準備在毗鄰縣城租用酒店和旅館的空房間作為臨時疏散中心，轉移災民。

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除了大批住宅被夷為平地，石川縣的志賀核電站受損情況也比此前公佈的嚴重。核電站二號機組的外部電源變壓器漏油量是原先公佈的五倍多，但北陸電力公司強調，這不會對核電站安全造成影響。

日本各大企業的營運也受衝擊。豐田汽車公司在石川縣的10家銷售門店目前無法營業，因為零部件供應情況不明，所以豐田還無法確定能否按原本時間表恢復生產。生產電器的聲寶（Sharp）公司以及電子零部件生產商村田製作所在石川縣的工廠也還無法開工。

日本地震：2024年1月6日，日本石川縣輪島市，一名男子在前往地震後與世隔絕的家鄉輪島市的途中。他在受損的道路上行走時使用繩索。（Reuters）

日本共同社引述經濟學者木內登英的初步估算報告報道說，這次地震造成的直接經濟損失可能達8163億日元，相當於日本名義國內生產總值（GDP）的0.15%，屬「相當大」損失。

石川縣政府星期六報告的死亡人數已攀高到126人，重災區輪島市佔半數以上。

據總務省消防廳數據，截至1月5日，受災的七個地區共有827個房屋受損，但這還未完全包括石川縣的情況。當局至今仍無法掌握距離震中較近的石川縣三個城鎮，即輪島市、珠洲市和能登町的房屋受損情況。

本文獲《聯合早報》授權轉載

