英國擬斥3億英鎊　投資先進鈾燃料生產

英國政府星期天（1月7日）宣布，英國計劃成為第一個生產先進鈾燃料的歐洲國家。目前這種燃料只能從俄羅斯獲得。



法新社報道，英國政府擬投資3億英鎊建設高含量低濃縮鈾（high-assay low-enriched uranium，簡稱HALEU）計劃，推動英國在全球能源市場上「取代」莫斯科的角色。

能源安全及淨零排放事務大臣郭嘉兒（Clarie Coutinho）在一份聲明中說，英國「在石油、天然氣和金融市場領域與（俄羅斯總統）普京進行了對抗」，英國「不會讓他在核燃料問題上向我們勒索贖金」。她指出：「這對於（英國）國內外的能源安全至關重要，並建立在英國歷史競爭優勢的基礎上。」

報道稱，許多下一代先進核反應堆都需要HALEU燃料，包括英國打算使用的所謂小型模塊化反應堆（Small Modular Reactors，簡稱SMRs）。HALEU燃料的鈾235含量在5%至20%之間，高於目前運行的大多數核電站的5%水平。

國際原子能機構說，HALEU生產最近已在美國開始，但只有俄羅斯一家工廠能夠實現商業規模的鈾生產。

根據報道，英國此次宣布的投資，是該國到2050年通過核電提供高達24吉瓦（GW）電力計劃的一部份。該計劃將滿足英國電力需求的四分之一。政府稱，將把第一座工廠選在英格蘭西北部，預計於2030年代投入運營。

英國希望到2030年有95%的電力來自低碳能源，到2035年實現電網完全脫碳。

另一方面，首相辛偉誠（Rishi Sunak）近期將禁售所有汽油和柴油汽車的政策推遲五年到2035年，因此受到批評。批評者認為，這一舉措將讓英國更加難以實現2050年淨零排放目標。