不止伯明翰和諾丁漢　英國更多城市恐將陸續破產？

英格蘭近五分之一的議會負責人警告說，他們的資金正在嚴重短缺，今年或明年將面臨實際破產。地方政府協會（Local Government Association）的一份報告還顯示，近一半的人認為他們將無法確保在2024年至2025年期間提供基本服務。



作者：英國諾丁漢特倫特大學（Nottingham Trent University）公共政策與管理教授Peter Murphy



一些議會已經耗盡了資金。諾丁漢市議會和伯明翰市議會最近發佈了所謂的「第 114 條通知」（section 114 notices）。這些通知意味着議會的預期收入不足以支付其計畫支出，而且議會無法自行找到解決方案。

雖然議會不能像個人或私營企業那樣實際破產，但發佈第114條的行為是一個非常嚴重的問題。這意味着除了提供成人和兒童社會服務等法定服務外，所有支出都將立即中止。

這意味着在交通、廢物處理、規劃、休閒或文化方面沒有新的合同或項目資金。

發佈第114條的行為是一個非常嚴重的問題，意味着廢物處理、休閒或文化等方面沒有新的合同或項目資金。(Getty)

因此，議會被置於與政府的關係中，這種關係更類似於公司的行政管理。該組織由政府任命的專員進行有效領導和管理。

在最嚴重的情況下，這些專員最終可能會接管當局的所有職責。2018年，在北安普敦郡（Northamptonshire），他們建議廢除郡議會，對該郡的地方政府進行徹底改革，由2個新議會取代8個議會。

通知期限

發佈第114條通知的原因可能各不相同。在克羅伊登（Croydon）、斯勞（Slough）、瑟羅克（Thurrock）和沃金（Woking），發佈第114條通知的原因是商業投資出了問題，給這些議會留下了難以承受的債務和負債。（政府此前曾鼓勵地方政府創新收入來源）。

與此同時，伯明翰和諾丁漢的大型議會似乎是長期問題的受害者。令人擔憂的是，全國各地的地方政府都遇到了這些問題，這也許就是為什麼如此多的議會領導人向地方政府協會表示，他們對自己的財政前景感到悲觀。

一些英國城市的納稅人或將看到市內的服務減少。(Getty)

自2010年以來，所有這些地方都受到了緊縮政策的影響，這意味着中央政府的收入大幅減少。與此同時，他們通過議會稅增加地方收入的能力也一再被限制。

在此期間，收入和健康方面日益加劇的不平等意味着對服務的需求——尤其是來自貧困和弱勢群體的需求——持續增長。

我們自己的研究表明，自2010年以來，地方政府對社會關懷、福利、住房支援和無家可歸者服務的需求持續增長。另一方面，所有其他服務的支出卻在減少。

再加上最近前所未有的利率和通貨膨脹率的上升，這就是伯明翰和諾丁漢所發生的事情背後的基本因素。

雖然這兩個城市都面臨着其他具體的財政挑戰，但正是這些基本因素的影響表明，不可避免地會有更多的第114條通知即將到來。

然而，對地方政府的財政可持續性和組織復原力的擔憂並非新鮮事。獨立審查、政府特別委員會報告以及「財政復原力指數」（financial resilience index）的建立都暗示了問題的日益嚴重。

對地方政府進行審計的國際會計公司安永最近制定了一個「信心晴雨錶」（confidence barometer），顯示72%的地方政府正在「減少長期優先領域的資金，以應對短期預算壓力」。

沃金市議會於去年６月發佈了第114條通知，意味該議會已無法平衡本財政年度的預算。(Getty)

出售

早在2001年開始對地方政府進行監督時，英國政府的明確目標就是「扭轉局面和恢復」。其明確目標是使陷入困境的地方當局恢復到可持續的財政狀況，同時保持服務供應不變。為此，政府與地方當局開展了建設性的合作，並委託國家改進機構和其他議會提供幫助。

然而，自2019年以來，法律發生了變化，這意味着許多地方政府能夠通過出售土地和建築物來為一線服務提供資金，據說有數十個議會採用了這一計畫。

我們還看到了服務品質和數量的下降、議會稅的提高，以及作為最後手段向中央政府借款。

英國對陷入財政困境的地方政府的應對措施實際上已經從戰略扭轉和持續改善公共服務轉變為強制出售資產、剝離資產和減少服務。這顯然不是解決亟待解決的問題的可持續辦法。

本文轉載自The Conversation，香港01獲授權編譯，未經授權不得轉載，點擊閱讀英文原文。