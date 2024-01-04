英國初級醫生要求加薪35%　展開歷來最長6天罷工

由於與政府長達五星期的談判破裂，英格蘭及威爾斯的初級醫生1月3日起，展開為期6日罷工，亦是國民保健服務（NHS）歷來最長的罷工。當局指出，目前全國正面對冬季流感、新冠患者激增的壓力，罷工影響一般常規服務，只有緊急個案能獲優先處理。



代表初級醫生的英國醫學會（BMA）指出，初級醫生的工資追不上通脹，目前實際上比2008年時下降26%，因此要求加薪35%以彌補差距。工會指出，去年底與政府談判五星期，當局只提出加薪8% 至10% ，無奈之下只有發動罷工，以迫使政府聽取訴求，要求當局提出新的方案。

工會指出，業內人手持續減少、工作變相增加，在倦怠及低薪的情況下，將迫使初級醫生離開現有職業。有初級醫生表示，其時薪只有15.53英鎊，患者也對如此低薪感到震驚。部份人選擇移居海外，例如到澳洲等較高薪國家發展。

首相辛偉誠（Rishi Sunak）的發言人表示，與其他醫護人員工會達成的協議比較，初級醫生的要求是「異常值」。當局會尋求達成一個對納稅人、醫生都公平的解決方案，當局願意進一步磋商，但前提是工會先停止罷工。

今次罷工從1月3日上午7時展開，預定歷時至1月9日上午7時。