孟加拉大選結束投票　外媒預測哈西娜連任總理

當地時間1月7日，孟加拉國舉行第12屆國民議會選舉。這次選舉在反對派抵制投票、該國惡性縱火事件連續發生的背景下舉行，選舉已於當地時間1月7日下午4時（香港時間下午6時）結束，初步計票結果預計會於8日公布。人民聯盟正全力爭取連續第四次成為執政黨。



路透社和半島電視台預計，孟加拉國現任總理哈西娜（Sheikh Hasina）有望開始其2009年以來連續第四個總理任期，如果成功當選，也將是其第五度出任總理。

本次議會選舉前夕，數個投票站、多所學校和一間佛寺遭到縱火。另據印度新德里電視台報道，當地時間5日深夜，孟加拉國首都達卡一列客運列車起火，事故已造成5人死亡。達卡市警察局一名官員表示，警方懷疑這起火災是「蓄意破壞行為」，但並未透露更多細節。

本次選舉設立了超過4.2萬個投票點，孟全國有近1.2億登記選民，他們將從1970名候選人中選出299個議員。其中有436名獨立候選人，這一數字為2001年以來最高。

哈西娜2024年1月7日前往票站投票，並擺出勝利手勢（Prime Minister's office/Handout via REUTERS）

議會原本有300個席位，但孟選舉委員會此前宣佈，其中1個選區有候選人去世，根據相關法律，該選區的選舉暫停，空缺的1個議席將在晚些時候補選。

本次投票持續了8小時，從當地時間7日8時（北京時間10時）進行到16時（北京時間18時），結束後開始計票，初步結果預計將在當地時間8日早些時候公布。

路透社稱，投票當天沒有報告暴力事件，在該國各地部隊的協助下，近80萬名安全部隊人員駐守投票站。當天早上，投票率很低，晚些時候投票人數增加，人們開始在投票站外排隊等候。

半島電視台駐孟加拉國記者則稱，到投票結束前，只有極少數選民參加了投票，「他們缺乏興趣和熱情」。

孟選舉委員會秘書長賈漢吉爾·阿拉姆（Jahangir Alam）在一次簡報會上稱，截至當地時間下午3時，投票率約為27.15%。然而，獨立選舉觀察員和社會活動人士伯杜·阿拉姆·馬宗達（Badul Alam Majumder ）聲稱，儘管他所在的組織沒有正式觀察本屆選舉，但是他對選舉委員會的說法持懷疑態度，他們認為這「根本不是一次正當的選舉」。

2008年，孟加拉國議會選舉投票率曾達到79%，2014年因為選民擔心暴力以及抵制活動，投票率降至20%。

今年1月7日，孟加拉國總理哈西娜在家人的陪伴下前往達卡城市學院投票，她在投票後表示：「孟加拉國是一個主權國家，人民是我的力量。」

據法新社報道，哈西娜指責抵制本次選舉的孟加拉民族主義黨是一個「恐怖組織」，並補充稱，希望其所在政黨（人民聯盟）能贏得人民的授權，從而開始下一屆執政，「我正在盡最大努力確保民主在這個國家繼續下去」，「選舉是自由和公平的」。

反對黨孟加拉民族主義黨主導的反對派聯盟抵制這次選舉，敦促民眾不要參加7日的「虛假」選舉，還呼籲從6日開始在全國範圍內進行為期兩天的罷工。

圖為一位孟加拉民眾2024年1月4日在競選活動上舉起哈西娜的競選宣傳牌（Reuters）

孟加拉民族主義黨稱這次選舉「既不自由也不公正」，指控人民聯盟支持「傀儡」候選人作為獨立候選人參選，試圖讓選舉看起來可信。但人民聯盟否認了這一說法。

路透社稱，哈西娜拒絕了孟加拉民族主義黨讓其下台的要求，並讓一箇中立的機構來管理選舉。哈西娜指責反對派煽動反政府抗議活動，這些抗議活動自去年10月下旬以來已導致14人死亡。

哈西娜表示，她不需要向任何人證明選舉的可信度，「重要的是，孟加拉國人民是否會接受這次選舉。」

孟加拉國國民議會議員以直接選舉形式在所屬選區選出。議員可以是獨立人士或屬於某個政黨，任期5年，可無限次連任。如果一個黨派獲得的議員席位超過議會300個席位的半數，成為多數黨，就可以組建政府、任命總理。

現年76歲的哈西娜是孟加拉國開國總統穆吉布·拉赫曼的長女，已於1996年至2001年、2009年至2014年初、2014年至2019年初、2019年至今四度出任孟加拉國總理。

哈西娜上台以來，許多西方媒體承認其發展了孟加拉國的經濟和服裝業，帶領該國經濟快速增長、生活水平快速提高。但批評人士聲稱其「威權主義」「侵犯人權」「鎮壓言論自由」。

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